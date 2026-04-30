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彭博社專訪！鄭麗文訪美行程聚焦交流和平 盼拜會最高層「當然是川普」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
針對軍購案爭議，國民黨主席鄭麗文今表示，不跳進民進黨挖的陷阱，1.25兆天文數字空白授權絕不接受。記者許正宏／攝影
針對軍購案爭議，國民黨主席鄭麗文今表示，不跳進民進黨挖的陷阱，1.25兆天文數字空白授權絕不接受。記者許正宏／攝影

國民黨主席鄭麗文積極規畫訪美，她今接受彭博新聞專訪表示，希望拜會的最高層「如果可能的話，當然是川普總統」，她希望這次訪美能傳達兩岸和平穩定的訊息，這樣的意願與可能性，希望可以得到川普總統的認同、支持。

鄭麗文指出，川普在面對2027年兩岸可能發生戰爭的問題時曾表示，在他的任內絕對不會讓兩岸發生戰爭，「但我希望不要只是在他任內而已」，希望是永續且制度化的和平關係。

鄭麗文指出，她上任後先訪問中國大陸，是由於全世界都對兩岸關係相當悲觀，甚至認為遲早會爆發軍事衝突，站在台灣的立場，必須全力避免戰爭發生，因而她必須取得北京、尤其是中共總書記習近平釋放出同樣的善意，希望強化與創造兩岸永續的和平關係，並帶著這樣的訊息訪問美國，因為美國的理解與支持非常關鍵，希望大家共同往締造和平的方向努力，而不是把所有的精力放在「萬一打仗怎麼辦？」

鄭麗文說，儘管川普被外界視為非傳統、難以預測的，但是如果能締造整個區域的和平、兩岸的和平跟世界的和平，相信對川普總統的歷史定位也非常重要。

針對5月登場的川習會，鄭麗文表達樂觀其成，若兩國領導人能累積彼此的善意跟互信，對全世界都非常重要。至於外傳陸方希望川普轉變說詞，從不支持台獨到反對台獨，鄭麗文說，就她觀察，中國大陸會重申「一個中國、反對台獨」的政治底線，但她不希望台灣成為談判桌上的交易標的，兩岸與區域的和平是大家共同締造出來的，臺灣在兩岸關係上應有話語權與主動權，不能被別人決定我們的命運。

談及對美軍購，鄭麗文直言「重點不在數字」，而在於台灣需要真的能夠自我防衛的國防武力。國民黨完全支持對美軍購，但對於沒有內容的部分不可能空白授權。國民黨承諾，只要美方後續發價書一到，一定第一時間進入國會審查，不會有任何延宕阻擋。

鄭麗文表示，國民黨支持國防自主，但不可諱言，民進黨的執政下國防自主的包裝中，是不是有上下其手的貪贓枉法？這是國民黨要全面防備的。

川普 彭博 鄭麗文 國民黨

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