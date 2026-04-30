氣候變遷對策委員會5委員要求充分揭露核電資訊 府：強化社會溝通

針對賴清德總統支持重啟核三，五位民間委員今天在賴總統主持的國家氣候變遷對策委員會會議臨時提案，要求完整揭露能源相關資訊，舉辦公開論壇，並召開全社會防衛韌性委員會與氣候變遷對策委員會聯席會議；對此，總統府發言人郭雅慧會後轉述稱，賴總統重申，「核安無虞、核廢有解、社會有共識」三原則，將持續強化共享正確資訊的社會溝通，並交由行政院秘書長張惇涵邀集討論，研議聯席會議。

民間委員李根政、黃品涵、陳惠萍、雷雅淇和趙家緯透過聯合聲明，提到賴總統以未來AI用電需求及國際碳管制要求為由，認為重啟核三有其必要，並未能充分回應過往委員會既有討論與決議，要求政府充分揭露相關資訊，由國家氣候變遷對策委員會舉辦公開論壇，並召集全社會防衛韌性委員會與國家氣候變遷對策委員會聯席會議，推演能源安全情境。

郭雅慧會後轉述，現場有五位委員在臨時提案提出「守護能源轉型 2.0」行動方案，趙家緯提出上述三項工作建議；李根政則是提到綠電發展除了要排除法規障礙，也希望政府要加大力道提高社會接受度。

此外，郭雅慧提到，李根政分享了他參加核三說明會的狀況。與會的環境部長彭啟明補充轉述李根政的發言內容，他說，台電提出的核三再運轉報告有七百多頁，連參加公聽會的民眾都沒什麼人在看，該報告上個月才出爐，還沒有上網，他會把簡化後的內容公開上網（能源資訊平台），讓民眾更容易理解。

郭雅慧轉述，賴總統在現場聽了幾位委員的想法後表示，關於核能的議題，政府的主張一向都是「核安無虞、核廢有解、社會有共識」這三個原則，當然正確資訊共享很重要，正確資訊的共享是社會溝通重要的一環，政府也會持續來加強。

至於委員的提議，賴總統表示，牽涉到兩委員會，尤其是聯席，他請張惇涵邀集兩委員會的執行秘書，還有相關的部會，研議後續如何進行，請兩委員會的委員進一步溝通討論。