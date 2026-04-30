國家氣候變遷對策委員會 政府將推動「都市林」為國家級調適計畫

賴清德總統今天主持「國家氣候變遷對策委員會第7次委員會議」，決議政府要將「國土綠蔭」視為「國家級韌性基礎建設」，積極執行綠蔭倍增戰略。環境部長彭啓明在會後記者會表示，會先利用半年時間廣徵意見，提供必要誘因，以科學評估落實精準選址、建構系統化韌性網絡及發動全社會共同參與等三項核心要素來落實該計劃。

賴總統在會議中表示，如果把氣候治理比喻成一場球賽，「減碳」是長期防守，但面對一年比一年更熱的夏天，我們不能只有防守，而更必須主動出擊，而這個行動就是「調適」，面對極端氣候的熱浪與旱澇，我們不能夠被動承受，是為了要讓現在變得更好，所以將推動「都市林」為國家級調適計畫，也是等同電力及供水的國家級韌性基礎建設，所以會先由環境部報告「全民森活・韌性綠網—氣候調適綠蔭倍增計畫」，接續再由經濟部報告「跨部會流域系統性治理—水及流域永續發展行動計畫」，以科學評估落實精準選址、建構系統化韌性網絡及發動全社會共同參與等三項核心要素來落實該計劃。