快訊

勞動節連假天氣穩定！周日各地白天高溫破30度 晚間水氣大增有雨

何時降息？Fed維持利率不變 摩根士丹利2理由揭時間點

林逸欣名醫父癌逝…網淚謝林春銘留下「1神物」擔憂恐絕版 診所回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／林佳龍：史瓦帝尼世國王派特使訪台 展現台史堅實邦誼

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
外交部長林佳龍（左）晚上出席「台灣與海地建交70週年酒會」，與海地大使潘恩（右，Roudy Stanley Penn），一同舉杯慶賀海地與台灣的堅定邦誼。記者黃義書／攝影
外交部長林佳龍（左）晚上出席「台灣與海地建交70週年酒會」，與海地大使潘恩（右，Roudy Stanley Penn），一同舉杯慶賀海地與台灣的堅定邦誼。記者黃義書／攝影

外交部長林佳龍晚上出席「台灣與海地建交70週年酒會」，與海地大使潘恩（Roudy Stanley Penn），一同舉杯慶賀海地與台灣的堅定邦誼。

林佳龍會後受訪時，就賴清德總統原訂訪問非洲唯一友邦史瓦帝尼王國，因中國強勢介入被迫暫緩。史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王指派副總理札杜莉任特使今抵台回訪，並晉見賴總統。向國際傳達台史邦誼不會因為中國打壓而動搖，兩國也不會因此而向霸權屈服。林佳龍表示，史瓦帝尼國王特別派副總理擔任特使來到台灣，也晉見賴總統，表達史國對台灣的支持，呈現兩國的邦誼非常的穩固。

林佳龍進一步表示，台史的關係從一般國家的邦交變成是一家人。史王也盛情鄭重的派特使來台。

關於賴總統出訪有請捷克跟德國的幫忙，是不是有受到阻礙一事。林佳龍表示，沒有。非常感謝很多的理念相近國家的協助，大家都希望能夠來幫忙，那他們也發表了聲明。

林佳龍鄭重表示，飛行情報區的設計不是拿來作為一種武器，政治化空域。事實上，那只是一個飛行情報區，那也沒有直接經過一些國家的領土。

林佳龍感謝表示，歐盟發言人與美國國務院的聲明裡面，都反而把這個問題澄清得很清楚。感謝包括歐盟所有的國家，還有美國等國的一個協助。

國務院 賴清德 非洲

延伸閱讀

接待瓜地馬拉財長曼高斯 林佳龍： 台瓜攜手科技合作推動共同繁榮

林佳龍宴請澳洲跨黨派國會訪團 深化台澳合作守護印太和平

外媒爆賴清德請求過境德、捷遭拒 國民黨團：外交重挫

聯合報黑白集／只有賴清德不行

相關新聞

台史互動再+1 史王特使札杜莉晉見賴總統…親邀適當時機訪問

賴清德總統出訪史瓦帝尼因航權問題遭擱置，改由外交部長林佳龍出席史國慶祝活動，網友今天熱議有一架來自史瓦帝尼的專機抵達桃園機場，總統府傍晚透過新聞稿表示，史國國王恩史瓦帝三世指派副總理札杜莉（Thuli

陳佩琪稱柯文哲比三腳狗「斑斑」還不如 賴總統貼互動影片反擊

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，一審遭判決有期徒刑17年、褫奪公權6年。柯文哲妻子陳佩琪昨在臉書發文替柯抱不平表示，「柯文哲竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如。」此言一出引發網友不滿。賴總統今早則透過

雲林褒忠鄉長陳建名涉職場霸凌 監院彈劾移送懲戒

雲林縣褒忠鄉長陳建名涉職場霸凌。監察院表示，陳建名因涉刑事案件，導致職員遭受不合理的工作調動，造成職員身心權益、機關形象...

巴拉圭總統潘尼亞 下月將率團訪台國是訪問

外交部發布新聞稿表示，巴拉圭共和國總統潘尼亞（Santiago Peña）應我國政府邀請，下月7日至10日率團來台國是訪問，團員包括外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez）、工商部長里克爾梅（M

對抗氣候變遷 賴總統推綠蔭倍增戰略防禦國土

賴清德總統今天主持國家氣候變遷對策委員會第7次委員會議，他在開場致詞表示，面對一年比一年更熱的夏天，不能只靠「減碳」防守，更必須主動出擊－「調適」；未來將透過科學評估落實精準選址、建構系統化的韌性網絡

國安法初審朝野無共識 藍疑擴權：青鳥認足以危害就要抓？

立法院內政委員會今日逐條審議「國家安全法部分條文修正草案」，國民黨立委及無黨籍立委高金素梅強力反對，主張行政單位擴權，恐造成寒蟬效應。朝野立委今對攸關公開鼓吹對我發動戰爭，或消滅我國主權、鼓吹戰爭的行

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。