影／林佳龍：史瓦帝尼世國王派特使訪台 展現台史堅實邦誼

外交部長林佳龍晚上出席「台灣與海地建交70週年酒會」，與海地大使潘恩（Roudy Stanley Penn），一同舉杯慶賀海地與台灣的堅定邦誼。

林佳龍會後受訪時，就賴清德總統原訂訪問非洲唯一友邦史瓦帝尼王國，因中國強勢介入被迫暫緩。史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王指派副總理札杜莉任特使今抵台回訪，並晉見賴總統。向國際傳達台史邦誼不會因為中國打壓而動搖，兩國也不會因此而向霸權屈服。林佳龍表示，史瓦帝尼國王特別派副總理擔任特使來到台灣，也晉見賴總統，表達史國對台灣的支持，呈現兩國的邦誼非常的穩固。

林佳龍進一步表示，台史的關係從一般國家的邦交變成是一家人。史王也盛情鄭重的派特使來台。

關於賴總統出訪有請捷克跟德國的幫忙，是不是有受到阻礙一事。林佳龍表示，沒有。非常感謝很多的理念相近國家的協助，大家都希望能夠來幫忙，那他們也發表了聲明。

林佳龍鄭重表示，飛行情報區的設計不是拿來作為一種武器，政治化空域。事實上，那只是一個飛行情報區，那也沒有直接經過一些國家的領土。

林佳龍感謝表示，歐盟發言人與美國國務院的聲明裡面，都反而把這個問題澄清得很清楚。感謝包括歐盟所有的國家，還有美國等國的一個協助。