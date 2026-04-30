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雲林褒忠鄉長陳建名涉職場霸凌 監院彈劾移送懲戒

中央社／ 記者高華謙台北30日電
民進黨籍雲林縣褒忠鄉長陳建名。聯合報系資料照片／記者陳雅玲攝影
民進黨籍雲林縣褒忠鄉長陳建名。聯合報系資料照片／記者陳雅玲攝影

雲林縣褒忠鄉長陳建名涉職場霸凌。監察院表示，陳建名因涉刑事案件，導致職員遭受不合理的工作調動，造成職員身心權益、機關形象與聲譽都嚴重受損，因此通過彈劾陳建名，全案移送懲戒法院審理。

監察院今天透過新聞稿表示，陳建名因涉入刑事案件的個人原因，導致所屬A職員因此遭受不合常理的工作調動，包括遭2次調至公所外從事公墓（含生命園區）業務；自願降調至雲林縣虎尾鎮公所的商調函旋即遭駁回；被單獨調至褒忠鄉公所3樓禮堂，且沒有辦公設備、也沒有其他同事超過1週等，造成A職員身心權益、褒忠鄉公所機關形象與聲譽嚴重受損。

監察院說，陳建名未謹慎公正行使職權，惡化A職員職場工作環境，經雲林縣政府調查具霸凌行為態樣、具持續性、故意與損害結果，評議陳建名對A員職場霸凌成立。

監察院表示，考量陳建名違反公務員服務法規定，損害公務員名譽及政府信譽，違失情節重大，已構成公務員懲戒法應受懲戒事由，因此今天通過監察委員范巽綠、葉宜津提案，全案移送懲戒法院審理。

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