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駐馬代表推動更新台馬投資保障協定 爭取加入CPTPP

中央社／ 記者黃自強吉隆坡30日專電

駐馬來西亞代表連玉蘋今天指出，在全球供應鏈重組趨勢下，台灣和馬來西亞經貿連結持續加深，台灣將推動更新台馬投資保障協定，並爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」，擴大雙邊合作與投資動能。

馬來西亞台灣商會聯合總會今天舉行第18屆第3次理監事會議，除與會台商外，包括駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表連玉蘋、海峽交流基金會副董事長兼秘書長羅文嘉、亞總輔導總會長林凱民等多人與會。

連玉蘋表示，近年全球政經環境持續變動，供應鏈布局也持續調整。駐馬處會持續與商總會密切協作，從制度面與實務面同步推進相關工作，包括優化投資環境，以及積極推動更新台馬投資保障協定（BIA），讓企業在馬來西亞發展時，有更穩定且可預期的制度基礎。

她指出，隨著雙邊貿易規模擴大、產業連結加深，企業對制度透明度與保障機制的關注也愈來愈高。

在區域經貿架構方面，連玉蘋認為，推動台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）仍是重要方向。一旦順利加入，將為台馬之間帶來更具體的合作動能，包括吸引更多台資來馬投資、帶動產業升級、擴大出口機會，以及創造更具品質的就業環境。

她並說，台商長期在地經營，在產業與政商網絡中累積了深厚基礎，為讓台商有完善的投資保障，呼籲大馬重視投資保障法規，更新簽署至今超過30年的台馬投資保障協定。

連玉蘋致詞並提及總統賴清德原定22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但因飛航許可遭取消而未能成行。這也反映中共將國際空域操作納入政治操弄工具，對台灣對外交流形成實質壓力，更對既有國際運作秩序帶來影響。

在國際參與議題上，連玉蘋期待台商在適當場合持續發聲，支持台灣參與世界衛生大會（WHA），及加入世界衛生組織（WHO）。由於公共衛生本身具有高度跨境特性，許多合作與資訊流通，與區域整體安全與穩定息息相關。

此外，馬來西亞台灣商會聯合總會總會長蔡欣恬也強調，台商秉持「立足在地、放眼亞洲」格局，透過頻繁交流，推動馬來西亞台商與亞洲及全球台商連結，並能在詭譎多變的地緣政治局勢中，創造全球化商機。

布局 台商 羅文嘉

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