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台史互動再+1！史瓦帝尼特使晉見賴總統 親邀適當時機訪問

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台史互動再+1 史王特使札杜莉晉見賴總統…親邀適當時機訪問

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
史瓦帝尼三世國王立即指派副總理札杜莉（Thulisile Dladla）擔任特使訪台，賴總統下午接見札杜莉時表示，感謝史瓦帝尼王國以行動支持台灣，並強調台灣是主權國家。圖／取自總統府YT
史瓦帝尼三世國王立即指派副總理札杜莉（Thulisile Dladla）擔任特使訪台，賴總統下午接見札杜莉時表示，感謝史瓦帝尼王國以行動支持台灣，並強調台灣是主權國家。圖／取自總統府YT

賴清德總統出訪史瓦帝尼因航權問題遭擱置，改由外交部長林佳龍出席史國慶祝活動，網友今天熱議有一架來自史瓦帝尼的專機抵達桃園機場總統府傍晚透過新聞稿表示，史國國王恩史瓦帝三世指派副總理札杜莉（Thulisile Dladla）擔任特使，以最快速度訪台，並邀請賴總統未來再訪史瓦帝尼；賴總統表示，感謝史瓦帝尼王國以行動支持台灣，台灣是主權國家，有權利走向世界並與理念相近夥伴深化合作，未來也將持續深化台史邦誼。

賴總統表示，歡迎札杜莉來訪，他原本很期待親自率團訪問史瓦帝尼，但因為受到外力的影響，部分國家臨時取消專機飛航許可，基於國家安全與飛安考量，決定暫緩訪問；他要再次強調，中華民國台灣是主權國家，是世界的台灣，台灣人民有權利走向世界，也有權利與友邦及理念相近夥伴深化交流合作。

賴總統說，此次所遭遇的挑戰，更加凝聚台灣和史瓦帝尼的心，感謝史瓦帝尼三世國王陛下第一時間給予台灣的各項協助與支持，並立即指派札杜莉擔任特使訪台；這項具體行動向國際社會傳達了明確訊息：「台灣與史瓦帝尼的邦誼不會因為中國打壓而動搖，兩國也不會因此而向霸權屈服。」

札杜莉致詞時表示，她此次擔任恩史瓦帝三世國王的特使，以最快的速度前來台灣，傳達國王對於賴總統指派林佳龍赴史國參加慶典的誠摯感謝。

札杜莉傳達史國國王的訊息表示，對於兩國共同遭遇之事件以致賴總統無法出席史國慶典深感遺憾，此事也引起國際社會關注；盡管賴總統未能親自出席，仍指派林佳龍擔任特使前來，為慶典增添重要意義。

札杜莉也轉達，恩史瓦帝三世國王誠摯邀請賴總統於適當時機訪問史瓦帝尼，即便遭遇各種挑戰，也要向世界展示領空的自由和獨立性，以及整個非洲對國際法的信念與信心；史瓦帝尼始終將台灣視為家人，不論白天或黑夜，隨時敞開大門歡迎總統與台灣人民來訪並探望家人。

史瓦帝尼 總統府 桃園機場 賴清德

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