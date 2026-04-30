台史互動再+1 史王特使札杜莉晉見賴總統…親邀適當時機訪問

賴清德總統出訪史瓦帝尼因航權問題遭擱置，改由外交部長林佳龍出席史國慶祝活動，網友今天熱議有一架來自史瓦帝尼的專機抵達桃園機場，總統府傍晚透過新聞稿表示，史國國王恩史瓦帝三世指派副總理札杜莉（Thulisile Dladla）擔任特使，以最快速度訪台，並邀請賴總統未來再訪史瓦帝尼；賴總統表示，感謝史瓦帝尼王國以行動支持台灣，台灣是主權國家，有權利走向世界並與理念相近夥伴深化合作，未來也將持續深化台史邦誼。

賴總統表示，歡迎札杜莉來訪，他原本很期待親自率團訪問史瓦帝尼，但因為受到外力的影響，部分國家臨時取消專機飛航許可，基於國家安全與飛安考量，決定暫緩訪問；他要再次強調，中華民國台灣是主權國家，是世界的台灣，台灣人民有權利走向世界，也有權利與友邦及理念相近夥伴深化交流合作。

賴總統說，此次所遭遇的挑戰，更加凝聚台灣和史瓦帝尼的心，感謝史瓦帝尼三世國王陛下第一時間給予台灣的各項協助與支持，並立即指派札杜莉擔任特使訪台；這項具體行動向國際社會傳達了明確訊息：「台灣與史瓦帝尼的邦誼不會因為中國打壓而動搖，兩國也不會因此而向霸權屈服。」

札杜莉致詞時表示，她此次擔任恩史瓦帝三世國王的特使，以最快的速度前來台灣，傳達國王對於賴總統指派林佳龍赴史國參加慶典的誠摯感謝。

札杜莉傳達史國國王的訊息表示，對於兩國共同遭遇之事件以致賴總統無法出席史國慶典深感遺憾，此事也引起國際社會關注；盡管賴總統未能親自出席，仍指派林佳龍擔任特使前來，為慶典增添重要意義。

札杜莉也轉達，恩史瓦帝三世國王誠摯邀請賴總統於適當時機訪問史瓦帝尼，即便遭遇各種挑戰，也要向世界展示領空的自由和獨立性，以及整個非洲對國際法的信念與信心；史瓦帝尼始終將台灣視為家人，不論白天或黑夜，隨時敞開大門歡迎總統與台灣人民來訪並探望家人。