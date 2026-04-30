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對抗氣候變遷 賴總統推綠蔭倍增戰略防禦國土

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統今天主持國家氣候變遷對策委員會第7次委員會議。擷取自UDN TV直播畫面
賴清德總統今天主持國家氣候變遷對策委員會第7次委員會議。擷取自UDN TV直播畫面

賴清德總統今天主持國家氣候變遷對策委員會第7次委員會議，他在開場致詞表示，面對一年比一年更熱的夏天，不能只靠「減碳」防守，更必須主動出擊－「調適」；未來將透過科學評估落實精準選址、建構系統化的韌性網絡，以及發動全社會的共同參與，來執行綠蔭倍增戰略。

賴總統說，過往四月是春天的季節，現在卻已經感受到夏天的感覺。這正是全是氣候變遷的現在進行式；根據世界氣象組織（WMO）今年3月發布的觀測報告，從2015年到2025年，是有紀錄以來最熱的11年。

賴總統說，極端高溫、強降雨、熱帶氣旋等事件，持續衝擊各地社會與經濟系統；這是地球能量平衡失控、氣候失衡達到臨界點的嚴正提醒。面對這些變化，都攸關生活的安全與品質。

賴總統指出，「如果把氣候治理比喻成一場球賽，減碳是長期防守，但面對一年比一年更熱的夏天，我們不能只有防守，更必須主動出擊，而這個行動，就是調適。」

賴總統表示，在上個月的植樹節，他宣布推動「都市林」為國家級調適計畫；也在上周世界地球日前夕，跟環保團體代表見面時，提到在今天會議上，環境部將提出全國植樹計畫。

環境部長彭啟明說，都市林專案推動小組將由行政院副院長鄭麗君擔任召集人，統籌內政部、農業部和環境部；他期待在半年內提出國家級計畫，報院後開始推動。

彭啟明說，希望孩子們「從上學到回家都有樹蔭」，大人們「從車站出來到上班地點都有樹蔭」，這個會很不一樣。

賴總統表示，「前人種樹，後人乘涼」，雖然樹木成林需要時間，但現在種下的每一棵樹、治理的每一條河，都不只是景觀美化，只要好好守護、精準治理，今天的每一分努力，都會成為台灣最經濟、最直接的國土防禦行動。

環境部 國土 減碳

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