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國安法初審朝野無共識 藍疑擴權：青鳥認足以危害就要抓？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院內政委員會今日逐條審議國家安全法部分條文修正草案。記者劉懿萱／攝影
立法院內政委員會今日逐條審議國家安全法部分條文修正草案。記者劉懿萱／攝影

立法院內政委員會今日逐條審議「國家安全法部分條文修正草案」，國民黨立委及無黨籍立委高金素梅強力反對，主張行政單位擴權，恐造成寒蟬效應。朝野立委今對攸關公開鼓吹對我發動戰爭，或消滅我國主權、鼓吹戰爭的行政裁罰等條文均無共識，保留黨團協商，並擇日再逐條審查尚未討論的條文。

行政院版國安法第2條條文，在發起、資助、主持、操縱、指揮、發展或參與組織等行為，增訂「足以生危害於國家安全或社會安定」要件，因現行條文為主觀意圖，法務部認為舉證困難。

院版國安法第4條增訂，任何人不得以文字、圖畫、聲音、言語、影像、電磁紀錄或他法，公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力，對我國發動戰爭，或採取非和平手段消滅我國主權，可處10萬元以上，100萬元以下罰鍰。

政院版也增訂第4條之1，若在網路散布錯假訊息、公開為中共宣傳危害國安情節重大，內政部可停止解析平台，且若無正當理由，內政部可處10萬元以上100萬元以下罰鍰。

國民黨立委王鴻薇批評，第4條、4條之1是數位中介法借屍還魂，甚至比數位中介法更可怕，只要行政機關認定就能開罰或鎖社群平台，不需要由法院認定，對行政單位太擴權了。她舉例，如果是閩南狼歌曲中提及「求你趕快打」、沈伯洋也曾說飛彈打過來募資更容易，這樣算不算鼓吹戰爭？任何人要罰誰？

國民黨立委廖先翔也說，用足以生危害作為要件，是否連政治立場或國會攻防都可能被認定危害國安，青鳥認為國民黨在立法院就足以危害國安，那是不是就違法要被抓？賦予行政機關太大裁量權，只會造成寒蟬效應。

高金素梅也說，把政治言論交給行政機關認定，人民討論戰爭風險、統一、獨立會不會被罰？定罪是由法院判決，但行政部門可以在法院判決前逕行行政裁罰「真的太擴權」。

內政部次長吳堂安說，院版草案是針對行為人有公開鼓吹、倡議境外敵對勢力，對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權。他強調，不包含個人對個人或小群組內，不屬於公開性質，就不是處理對象。此外，裁罰也非內政部能單一決定，要會商法務部、陸委會及數位部。

陸委會副主委梁文傑表示，現在網路上的錯誤訊息和宣傳，是中共對台最主要的手段，台灣對此毫無防備，毫無管理工具。因此想辦法如何在網路上對中共有作為，條文都可以討論，但對中共在網路上攻勢，我方不能完全沒有任何手段或管理工具。

立法院內政委員會今日逐條審議國家安全法部分條文修正草案。記者劉懿萱／攝影
立法院內政委員會今日逐條審議國家安全法部分條文修正草案。記者劉懿萱／攝影

立法院內政委員會今日逐條審議國家安全法部分條文修正草案。記者劉懿萱／攝影
立法院內政委員會今日逐條審議國家安全法部分條文修正草案。記者劉懿萱／攝影

國安法 立法院 內政部 國民黨 高金素梅

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