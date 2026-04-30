影／盧秀燕參加婦女會活動 此人當場號召大家挺盧選總統

台中市長盧秀燕今天下午到后里，參加大台中婦女會辦的模範婆媳與續優里鄰小組召集人表揚活動，前國策顧問蔡鈴蘭致詞時說「我們一定要產生一位台中市出生的總統！台中市出生的總統好不好？」台下熱烈掌聲回應；立委楊瓊瓔也現場喊話，呼籲大家支持盧擴大服務。

盧秀燕活動後要離開會場，記者追問她現場多人挺她選總統看法，盧秀燕笑而不答，與旁人親切聊天後搭車離開。

今天下午在后里區餐廳舉辦的表揚活動，近千人參加，幾乎都是婦女，前國策顧問蔡鈴蘭先致詞，她說「我們一定要產生一位台中市出生的總統！台中市出生的總統好不好？」台下多人呼應喊好，她說大家都展現一下婦女的力量是很了不起，而且看不見的。

台中市長盧秀燕今天下午到后里，參加大台中婦女會辦的模範婆媳與續優里鄰小組召集人表揚活動，前國策顧問蔡鈴蘭（盧的右二）挺盧選總統。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕今天下午到后里，參加大台中婦女會辦的模範婆媳與續優里鄰小組召集人表揚活動，她陪101歲林鄭珠。記者游振昇／攝影