防李貞秀爭議重演 移民署將提供喪失大陸原籍證明予中選會審查

針對陸配參選公職爭議，陸委會近日核釋兩岸條例設籍規定，內政部30日指出，未來將由移民署向中選會提供陸配「喪失大陸原籍證明」資訊，去年也修正相關施行細則，要求候選人登記時具結無大陸戶籍與護照，也不具其他國家國籍，相關資訊將登載於選舉公報。

民眾黨前陸配立委李貞秀因國籍、資格爭議喧騰一時，內政部認為，李真秀未依「國籍法」第20條規定，在就職前主動放棄「中華人民共和國」國籍，並在就任一年內取得「喪失國籍的證明文件」，以「不提供密件以上資料」的方式抵制。

為防止李貞秀案重演，陸委會近日核釋「兩岸條例」第21條有關在台設籍10年的規定，明定必須完成繳附喪失中國大陸戶籍證明給主管機關後屆滿10年，才能登記為公職候選人。

內政部戶政司專委潘營忠今日在行政院會記者會上說明，陸委會上個月邀集內政部、陸委會，針對兩岸條例21條中，如何落實公職候選人資格審查進行討論，後續會由內政部移民署提供原籍大陸地區人民繳付喪失大陸原籍資訊，給中選會進行候選人資格審查。

此外，潘營忠提到，內政部去年底也修正公職人員選罷法施行細則，未來候選人登記時，必須具結未有中國戶籍、領有中國護照，以及不具有其他國家國籍，未來也會刊登在選舉公報。