快訊

女大生涉追撞女警致死持續神隱挨轟 崑山科大今發聲明

9刀刺殺技術長…雲云前董座曾志新殺人判決出爐 聽判後面無表情

川普不打也能贏伊朗？CNN：海上封鎖能否逼降 兩大關鍵定成敗

聽新聞
0:00 / 0:00

防李貞秀爭議重演 移民署將提供喪失大陸原籍證明予中選會審查

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

針對陸配參選公職爭議，陸委會近日核釋兩岸條例設籍規定，內政部30日指出，未來將由移民署向中選會提供陸配「喪失大陸原籍證明」資訊，去年也修正相關施行細則，要求候選人登記時具結無大陸戶籍與護照，也不具其他國家國籍，相關資訊將登載於選舉公報。

民眾黨前陸配立委李貞秀因國籍、資格爭議喧騰一時，內政部認為，李真秀未依「國籍法」第20條規定，在就職前主動放棄「中華人民共和國」國籍，並在就任一年內取得「喪失國籍的證明文件」，以「不提供密件以上資料」的方式抵制。

為防止李貞秀案重演，陸委會近日核釋「兩岸條例」第21條有關在台設籍10年的規定，明定必須完成繳附喪失中國大陸戶籍證明給主管機關後屆滿10年，才能登記為公職候選人。

內政部戶政司專委潘營忠今日在行政院會記者會上說明，陸委會上個月邀集內政部、陸委會，針對兩岸條例21條中，如何落實公職候選人資格審查進行討論，後續會由內政部移民署提供原籍大陸地區人民繳付喪失大陸原籍資訊，給中選會進行候選人資格審查。

此外，潘營忠提到，內政部去年底也修正公職人員選罷法施行細則，未來候選人登記時，必須具結未有中國戶籍、領有中國護照，以及不具有其他國家國籍，未來也會刊登在選舉公報。

中國大陸 兩岸 大陸

延伸閱讀

陸配參政權爭議…藍委力挺 游盈隆被讚人格者

【即時短評】李貞秀案 游盈隆被讚人格者 卓榮泰不依憲法「牽強」硬拗

冷眼集／不依憲法 卓揆「牽強」硬拗

陸委會：大陸供應鏈安全新規恐衝擊台商 增人身安全風險

相關新聞

控徐巧芯等密會美軍火商違遊說法 新黨籲韓國瑜秉公處理

國民黨團內針對軍購尚待凝聚共識，美國在台協會（AIT）安排美國軍工產業代表團，與國民黨立委徐巧芯等進行閉門會議。新黨副秘書長游智彬今赴立法院檢舉徐巧芯等，違反「遊說法」接受外國遊說，呼籲立法院長韓國瑜

陳佩琪稱柯文哲比三腳狗「斑斑」還不如 賴總統貼互動影片反擊

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，一審遭判決有期徒刑17年、褫奪公權6年。柯文哲妻子陳佩琪昨在臉書發文替柯抱不平表示，「柯文哲竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如。」此言一出引發網友不滿。賴總統今早則透過

影／盧秀燕參加婦女會活動 此人當場號召大家挺盧選總統

台中市長盧秀燕今天下午到后里，參加大台中婦女會辦的模範婆媳與續優里鄰小組召集人表揚活動，前國策顧問蔡鈴蘭致詞時說「我們一定要產生一位台中市出生的總統！台中市出生的總統好不好？」台下熱烈掌聲回應；立委楊

防李貞秀爭議重演 移民署將提供喪失大陸原籍證明予中選會審查

針對陸配參選公職爭議，陸委會近日核釋兩岸條例設籍規定，內政部30日指出，未來將由移民署向中選會提供陸配「喪失大陸原籍證明」資訊，去年也修正相關施行細則，要求候選人登記時具結無大陸戶籍與護照，也不具其他

零關稅背後沒說完的事？許淑華質疑農業政策「蒙著頭推」缺配套

南投縣長許淑華今天表示，行政院在對美農產品進口開放議題上，雖對外強調零關稅等整體方向，但始終未清楚揭露實際開放品項與進口細節，資訊不透明，恐讓農民無所適從，也難及早因應產業衝擊。

避談德、捷拒賴總統過境請求 總統府：感謝諸多友盟國家協助

彭博報導，知情人士透露，德國和捷克本月稍早拒絕賴清德總統過境歐洲請求，使得他試圖繞過中國支持的空中封鎖、開展首次非洲訪問的最後努力宣告失敗。對此，總統府發言人郭雅慧今天表示，元首出訪受阻，主要是因為來

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。