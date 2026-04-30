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控徐巧芯等密會美軍火商違遊說法 新黨籲韓國瑜秉公處理

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團內針對軍購尚待凝聚共識，美國在台協會（AIT）安排美國軍工產業代表團，與國民黨立委徐巧芯等進行閉門會議。新黨副秘書長游智彬今赴立法院檢舉徐巧芯等，違反「遊說法」接受外國遊說，呼籲立法院長韓國瑜秉公處理，他不是反軍購，是反黑箱軍購。記者屈彥辰／攝影
國民黨團內針對軍購尚待凝聚共識，美國在台協會（AIT）安排美國軍工產業代表團，與國民黨立委徐巧芯等進行閉門會議。新黨副秘書長游智彬今赴立法院檢舉徐巧芯等，違反「遊說法」接受外國遊說，呼籲立法院長韓國瑜秉公處理，他不是反軍購，是反黑箱軍購。記者屈彥辰／攝影

國民黨團內針對軍購尚待凝聚共識，美國在台協會（AIT）安排美國軍工產業代表團，與國民黨立委徐巧芯等進行閉門會議。新黨副秘書長游智彬今赴立法院檢舉徐巧芯等，違反「遊說法」接受外國遊說，呼籲立法院長韓國瑜秉公處理。他強調，他不是反軍購，是反黑箱軍購。

游智彬表示，朝野合謀出賣台灣。根據遊說法第7條，外國人不可來遊說中華民國的立委及公職人員。但看媒體報導，藍綠合謀出賣台灣，讓台灣人民的血汗錢給美國人拿去。

游智彬說，新黨要檢舉徐巧芯等人涉違反遊說法第7條跟第15條，最高要被罰新台幣250萬元。要徹查徐巧芯跟這些藍委接受AIT的安排，密會美國軍火商，有沒有在立法院登記？有沒有跟全國鄉親報告？ 他代表新黨的立場，特別到立法院來揭穿軍購密謀的現象。

游智彬說，AIT不可以直接遊說中華民國的官員及立法委員。呼籲韓國瑜秉公處理。呼籲徐巧芯，「法律是你們在修的，請你們遵守中華民國的法律」，「你們如果接受外國人、軍火商的遊說，也請在7天內跟立法院秘書處來登記」。他強調，希望軍購是在陽光下，「我們不是反軍購，我們是反黑箱軍購」。

游智彬說，軍購有沒有用？買愈多，愈買愈壞，愈買愈傷害台灣人民。為什麼不用談判？明明國民黨主席鄭麗文已經跟中國大陸進行良好的溝通，為什麼在軍購案上，這些藍委要接受AIT的威脅利誘？為何要接受美國軍工合體的威脅利誘，跟人家辦什麼閉門會？

游智彬在立法院大門口講完話後，接著將檢舉函送至立法院收發室，正式遞交。他移步至立院大門口，表示這只是第一步，中國人有權決定中國人的未來，中國人要和平，中國人要吵架，中國人一起來決定。輪不到外部勢力介入。

美軍 韓國 中華民國

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