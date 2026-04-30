卓揆期勉游盈隆主委帶領中選會 順利完成年底九合一大選

行政院30日召開院會開始前，院長卓榮泰先向內閣團隊及各位首長介紹新任中央選舉委員會主任委員游盈隆。卓表示，游盈隆具備深厚的學術底蘊，更有豐富的政治經驗，曾任東吳大學政治系教授，也曾擔任行政院研究發展考核委員會副主委、大陸委員會副主委、中選會委員等重要職務。

卓榮泰進一步指出，游主委在就任中選會主委前，曾擔任「財團法人台灣民意教育基金會」董事長，長期投入政治科學與政治行為研究，也是民意與投票行為研究的專家，具有行政及選務機關職務的完整歷練。

卓榮泰強調，中選會是合議制的獨立機關，肩負選舉、罷免及公投等選務工作，是行政團隊的重要成員，更是臺灣民主政治的守門者，期盼在游主委的帶領下，中選會全體同仁能順利完成2026年底九合一大選的重要任務，讓台灣民主政治更加鞏固深化。

卓榮泰也再次感謝吳容輝代理主委在代理期間穩定推動各項會務，並做出許多重大決策，穩定政局的發展。未來希望繼續借重吳前代理主委的選務及行政專才，協助游主委及所有委員們一起順利推動相關工作。