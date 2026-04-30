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零關稅背後沒說完的事？許淑華質疑農業政策「蒙著頭推」缺配套

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
美國花生零關稅叩關恐將影響國內農民生計，圖為雲林種植花生的農民在收成後曬花生。記者曾吉松／攝影
美國花生零關稅叩關恐將影響國內農民生計，圖為雲林種植花生的農民在收成後曬花生。記者曾吉松／攝影

南投縣長許淑華今天表示，行政院在對美農產品進口開放議題上，雖對外強調零關稅等整體方向，但始終未清楚揭露實際開放品項與進口細節，資訊不透明，恐讓農民無所適從，也難及早因應產業衝擊。

許淑華指出，目前僅零星傳出部分農產品已開放進口，例如花生等項目，但後續是否還有其他品項、進口規模及總量管制機制等，中央均未完整說明，導致地方與產業界只能被動接收資訊，無法提前規劃。

她批評，現行作法形同「被揭露才回應」，政策缺乏主動公開與系統性說明，讓農民只能在訊息零碎情況下自行判斷，甚至在立法院或輿論揭露後才見政府說明，並非負責任的治理態度。

許淑華強調，政府若確實面對美方貿易壓力，更應同步提出完整配套，包括是否採取總量管制、年度進口配額、農民轉作輔導機制，以及必要補貼措施，同時應與國內產量及出口結構進行整體評估，避免衝擊擴大。

她並以南投農業為例指出，當地茶葉、花卉等外銷產業與國際市場連動密切，若貿易政策調整未及早說明，將直接影響產業布局與農民生計，政府責無旁貸。

許淑華呼籲，中央應正視農業縣實際處境，將相關開放清單與影響評估公開透明化，並與立法院及地方共同討論配套措施，讓農民能提早調整生產方向，而非事後補救。

行政院 許淑華 關稅

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