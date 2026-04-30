德以代表籲勿輕率用納粹比喻 綠：勿用仇恨語言

德國及以色列駐台代表同聲強調，台灣政治高層不應輕率使用大屠殺或納粹的比喻，引發討論。民進黨立法院黨團今天表示，政治攻防應避免使用仇恨語言，特別是國際的仇恨語言，民進黨團呼應友邦的呼籲。

民進黨立法院黨團書記長范雲、副幹事長沈伯洋、副書記長吳沛憶今天召開輿情回應記者會。

媒體詢問，過去有在野黨領袖用納粹來形容民進黨，但昨天德國及以色列代表提到，這件事情對他們的傷害很大，希望不要再拿這個詞來攻擊政敵。

范雲說明，這樣的語言是國際上公認的仇恨語言，會傷害到某些族群及某些國家，因此她認為在政治攻防上，避免使用仇恨語言，特別是國際的仇恨語言，應該是民主國家政治人物要有的認識與自我規範，因此民進黨團呼應友邦的呼籲。

媒體追問，總統賴清德出訪友邦史瓦帝尼受到中國阻撓而暫緩，而外媒報導提到，台灣曾緊急向歐洲盟友接洽尋求過境、尋找繞道的路線，但傳出德國、捷克婉拒。

范雲解釋，總統這次出訪受阻的原因，就是中共用經濟的威脅，阻礙其他國家行使外交與主權，讓人非常遺憾，而在這過程中，也有看到非常多的國際友邦及友人表達對台灣的支持，也提供實質的協助，民進黨團再次表達感激。

另外，立法院內政委員會今天排審行政院等提出的國安法修法草案，內容包括明定任何人不得鼓吹對台發動戰爭等。

范雲談及，退役海軍艦長、少校呂禮詩日前參加中共海軍活動，很多人感受到呂禮詩對國家的背叛，更擔心這是國安的破口，今天內政委員會審查國安法，希望在野能一起支持強化國安的法案，讓共諜加重處罰，這是所有民眾的期待。

媒體追問，呂禮詩上廣播時提到，如果有法就辦他，如果沒法也不用情緒勒索。

沈伯洋指出，今天討論的國安法修法中，就有不得鼓吹戰爭言論等，法還沒有通過，他覺得呂禮詩不需要對號入座，因為這是對未來的事情在做規範，不是針對呂禮詩個人。

媒體詢問，外傳中共擴大紀念「黃埔百年」，中共軍委政工部直接跟中國國民黨黃復興黨部對接。

范雲回應，這樣的傳聞已經不是第一次，令人比較遺憾的是，國民黨好像也在配合這樣的作為，但人民期待的是抓共諜、強化國安修法，這也應該是國民黨作為中華民國民主政治下的政黨，應該要有的作為。

此外，前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪在臉書撰文提到，「柯文哲在你們這些人心目中，竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如」，引發各界討論。

吳沛憶強調，動物難道不是大家的家人，政治評論再如何嚴厲，也不需要產生這樣的言論，為何要去攻擊動物，希望發言時能保持理性。