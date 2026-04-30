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避談德、捷拒賴總統過境請求 總統府：感謝諸多友盟國家協助

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片

彭博報導，知情人士透露，德國和捷克本月稍早拒絕賴清德總統過境歐洲請求，使得他試圖繞過中國支持的空中封鎖、開展首次非洲訪問的最後努力宣告失敗。對此，總統府發言人郭雅慧今天表示，元首出訪受阻，主要是因為來自北京的施壓；「在交涉的過程當中，我們非常地感謝有諸多的友盟國家在過程當中協助我們」。

彭博報導指出，三位官員透露，三個親北京的非洲國家不讓賴總統專機進入領空，台灣當局緊急向包括德國和捷克在內的歐洲國家提出過境請求。要求匿名的知情人士透露，德國和捷克經過內部討論，都拒絕這項請求。

郭雅慧今天陪同賴清德總統出席活動受訪時表示，元首出訪受阻，主要是因為來自北京的施壓，導致我們所經過的三個國家，模里西斯以及馬達加斯加等，原本獲得允許的飛行許可臨時取消所導致的。「在交涉的過程當中，我們非常地感謝有諸多的友盟國家在過程當中協助我們，這部分我們表達誠摯的感謝」。

外交部昨天表示，有關賴總統原規畫訪問我國非洲友邦史瓦帝尼王國相關行程安排，外交部期間與各相關方持續保持溝通與協調，對相關作業細節沒有評論。

出訪 總統府 北京

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