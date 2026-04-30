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影／全教總呼籲朝野立委修法 支持社會保險提撥免稅優惠

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國民黨籍立委牛煦庭（左起）、林沛祥、賴士葆、全教總理事長侯俊良、民進黨籍立委林宜瑾與台北市產業總工會理事長邱奕淦等人上午一起出席「社保提撥免納所得稅 全民都受惠」記者會，呼籲立院朝野立委支持修法，終結不公平稅制。記者蘇健忠／攝影
國民黨籍立委牛煦庭（左起）、林沛祥、賴士葆、全教總理事長侯俊良、民進黨籍立委林宜瑾與台北市產業總工會理事長邱奕淦等人上午一起出席「社保提撥免納所得稅 全民都受惠」記者會，呼籲立院朝野立委支持修法，終結不公平稅制。記者蘇健忠／攝影

今年報稅經全教總倡議修法，目前屬於年金制度第二層之勞退、私校退撫、公教退撫的提繳費用皆可免納入所得繳稅。但長期以來我國所得稅制對於不同層級年金保險的保費扣除規定存在明顯矛盾，屬於第二層的職業年金（如勞退、私校退撫、公教退撫）提繳費用已享有免納所得稅優惠，第三層的商業保險每人每年亦有新台幣24，000元的列舉扣除額。最基礎、最核心的第一層社會保險，包括勞工保險、公教人員保險、軍人保險等強制提繳保費，卻要與商業保險保費併計，形成極不公平的現象。

全教總委請朝野立委提案修正《所得稅法》第14條及第17條，明訂依公教人員保險法、勞工保險條例、軍人保險條例規定繳付之保險費用，不計入提繳年度薪資收入課稅，並配合刪除相關列舉扣除額規定。全教總理事長侯俊良指出，公保、勞保、軍保是第一層基礎年金，是國家保障人民老年經濟安全的重要社會安全制度。這類保險費用直接從薪資中扣除，非屬個人自由運用之財產，若再計入所得課稅，形同一筆收入被剝兩層皮，顯然違反所得稅量能課稅的基本原則。再者，第二層、第三層年金都已享有免稅優惠，第一層的基礎年金更應優先免稅才符合比例原則。若將公保等強制費用擠進每年24,000元的商業保險列舉額度內，不僅大幅縮減原有額度，也嚴重減損鼓勵民眾自購人身保險的政策美意。

全教總理事長侯俊良指出，公保、勞保、軍保是第一層基礎年金，是國家保障人民老年經濟安全的重要社會安全制度。這類保險費用直接從薪資中扣除，非屬個人自由運用之財產，若再計入所得課稅，形同一筆收入被剝兩層皮，顯然違反所得稅量能課稅的基本原則。記者蘇健忠／攝影
全教總理事長侯俊良指出，公保、勞保、軍保是第一層基礎年金，是國家保障人民老年經濟安全的重要社會安全制度。這類保險費用直接從薪資中扣除，非屬個人自由運用之財產，若再計入所得課稅，形同一筆收入被剝兩層皮，顯然違反所得稅量能課稅的基本原則。記者蘇健忠／攝影

國民黨籍立委牛煦庭（左起）、林沛祥、賴士葆、全教總理事長侯俊良、民進黨籍立委林宜瑾與台北市產業總工會理事長邱奕淦等人上午一起出席「社保提撥免納所得稅 全民都受惠」記者會，呼籲立院朝野立委修法，支持社保提撥免稅。記者蘇健忠／攝影
國民黨籍立委牛煦庭（左起）、林沛祥、賴士葆、全教總理事長侯俊良、民進黨籍立委林宜瑾與台北市產業總工會理事長邱奕淦等人上午一起出席「社保提撥免納所得稅 全民都受惠」記者會，呼籲立院朝野立委修法，支持社保提撥免稅。記者蘇健忠／攝影

免稅 所得稅 全教總

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