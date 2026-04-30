基隆市府小內閣調整衝刺新增1副市長 謝國樑：人選下周二公布

去年11月立法院三讀通過「地方制度法」修法，縣市政府自今年1月1日起，原僅有1名的副市長增為2席，另外也可增設1名副祕書長。基隆市政府確定增加1名副市長、1名副祕書長，市長謝國樑表示，確定人選下周二市務會議公布。

基隆市政府新增副市長及副祕書長，除母地制法去年修法完成，市府已完成行政流程，市府依地制法修法後內容，並修正「基隆市政府組織自治條例」等完備相關程序。

謝國樑今天說，市府團隊有一系列人事異動，目的就是希望未來的市政運作可以更無縫接軌，過去他曾想過是否到下一屆再來調整，但因還有7個多月時間，包括新的秘書長、副秘書長等，都是要積極盡快到適當的工作崗位繼續努力衝刺，人選下周二市務會議正式公布。

基隆市政府目前有副市長一人，為民眾黨籍邱佩琳，與謝國樑搭配協助市政推展有成，平時業務相當繁重、忙碌，如果再增加一名副市長可以分攤工作，對市政團隊工作將有更大的助益。