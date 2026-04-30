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游盈隆首出席行政院會 卓榮泰：盼順利完成年底大選 鞏固台灣民主

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
中選會新任主委游盈隆今日首度出席行政院會。圖／聯合報系資料照片
中選會新任主委游盈隆今日首度出席行政院會。圖／聯合報系資料照片

中選會新任主委游盈隆今日首度在行政院會亮相，行政院長卓榮泰30日指出，游盈隆具行政及選務機關職務的完整歷練，而中選會是台灣民主政治守門者，盼在游盈隆帶領下，中選會能順利完成今年底九合一大選的重要任務，讓台灣民主政治更加鞏固深化。

卓榮泰表示，游盈隆有深厚學術底蘊，更有豐富政治經驗，曾任東吳大學政治系教授，也曾經在行政院擔任研考會副主委、陸委會副主委、中選會委員等重要職務。就任中選會主委前，是擔任財團法人台灣民意教育基金會的董事長，長期投入政治科學與政治行為的研究，也是民意與投票行為研究專家，具行政及選務機關職務的完整歷練。

游盈隆提到，中選會是合議制獨立機關，肩負選舉、罷免及公投等選務工作，是行政團隊重要成員，更是台灣民主政治守門者。期盼在游盈隆帶領下，中選會能順利完成今年底九合一大選的重要任務，讓台灣的民主政治更加鞏固深化。

此外，卓榮泰也再次感謝中選會前代理主委吳容輝，在代理期間穩定推動各項會務，並做出許多重大決定，穩定政局發展。未來希望繼續借重吳容輝的選務以及行政專才，協助游盈隆跟所有委員們一起順利推動工作。

陸委會 行政院長 中選會

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