全民共享經濟果實 總統：下次調基本工資就超過3萬

總統賴清德今天說，政府會持續協助產業升級發展，提升競爭力，讓勞工就業安定，並且繼續精進勞工條件和權益，確保經濟成長果實能夠全民共享；他說，下一次如果再提高基本工資，月薪就超過新台幣3萬元，大家一起努力。

賴總統今天在總統府接見「115年全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬或陪同人員」，總統表示，明天就是五一勞動節，他要代表國家，向得獎者以及全國廣大勞工致上最誠摯敬意和謝意。感謝百工百業每天兢兢業業、認真打拚，沒有大家付出和貢獻，就沒有今天繁榮發展的台灣。

他說，今年獲選的51位全國模範勞工、10位全國模範移工，能夠獲得表揚，每一位身上都代表著職業匠人精神，背後都有精彩人生故事。尤其，他要向10位獲獎移工表達台灣的感謝。遠離家鄉到台灣打拚，不僅僅是個人生涯發展，其實也幫助台灣。

賴總統說，百工百業、中小微企業，是台灣護國群山的基石。過去一年在大家共同打拚之下，台灣交出亮眼成績單。去年經濟成長率達8.68%，是15年來最佳表現，這週台股更有傑出表現，創下歷史新高。這不僅是金融市場數字，也代表著台灣產業的世界實力，更是所有勞工的成功。

他強調，未來政府會持續協助產業升級發展，提升競爭力，讓勞工就業安定，並且繼續精進勞工條件和權益，確保經濟成長果實都能夠全民所共享；尊嚴勞動、友善職場是政府的目標，要多管齊下。

賴總統表示，今年基本工資已經連續10年調升，月薪從2016年的2萬8元，已調升到現在的2萬9500元，時薪也來到196元。不分國籍一律平等對待，有超過247萬名勞工受惠。下一次如果再提高基本工資，那就超過月薪3萬元，大家一起努力。

總統並說，勞工保險條例已完成修法，除了將政府撥補明確入法，並清楚規範政府負最終支付責任。從前總統蔡英文任內開始，政府每年都撥補1000多億、2000多億，至少也有數百億之多，入勞保基金，目的要讓每一個勞工退休時，都可以領得到錢。現在將把它入法，也兌現他競選承諾，政府將建立定期財務檢討機制，確保勞保制度長期穩健運作。

他說，除了強化勞保財務穩定，政府也從2020年開始，持續撥補勞保基金。今年也將撥補1300億元。政府要做所有勞工的靠山，讓大家退休生活都能夠更有保障。

此外，總統說，今年正式實施彈性育嬰假新制，強化企業托育，以及擴大生育補助方案。政府要減輕年輕家庭負擔，讓想成家、想生養的年輕世代有更大信心，得到更多支持。

他說，職場安全、尊嚴勞動和生活照顧，是政府繼續努力的方向。台灣經濟越強，就業應該越穩定，經濟發展果實也要全民共享，台灣產業越進步，勞動尊嚴也要一起進步，這才是台灣應該要走的一條道路。