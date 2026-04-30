遭控阻兩岸直航 梁文傑駁：我沒聽過 應向國台辦求證

鄭習會後中國大陸宣布對台10項政策，包含擴大兩岸航點。不過國台辦發言人陳斌華昨說，民進黨單方破壞兩岸空中直航協議。陸委會副主委梁文傑今表示，「我沒聽過國台辦講這些事情，也不知道他們這些消息哪裡來的」，媒體應向跟國台辦求證。

立法院內政委員會今天商繼續審查國家安全法部分條文修正草案，梁文傑應邀出席，會前受訪被問及，近期兩岸5個航點是否因我方阻擋導致未有業者申請，他說，不曾聽聞國台辦提出上述指控，也不知道他們這些消息哪裡來的，認為媒體應向國台辦求證。

另外，上海市文旅局昨宣布，即日起開放上海居民申請前往金門、馬祖旅遊。梁文傑說，我方對金門、馬祖的小三通旅遊，從來沒有限定中國哪一個省份才能來，那是他們自己在限制東限制西；現在開放上海，就按照相關規定辦理就好。

至於海軍退役少校、前艦長呂禮詩日前赴中參加解放軍海軍成立紀念活動，並登艦喊「祖國的強大也代表台灣的安全」。梁文傑回應，兩岸條例相關修法已經在行政院院會通過，但目前仍卡在立法院委員會尚未付委，希望各界支持，盡速通過。