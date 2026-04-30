快訊

川普喊伊朗石油快撐爆 伊朗議長打臉：3天沒事還把油價推上120美元

一直打嗝怎麼辦？打嗝的原因、飲食地雷、快速停止打嗝方法一次看

抓到了！高鐵無線電遭盜接釀3列車急煞 涉案男大生喊：不小心發送訊號

聽新聞
0:00 / 0:00

外媒爆賴清德請求過境德、捷遭拒 國民黨團：外交重挫

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統停止出訪史瓦帝尼，彭博社昨日報導，除非洲三個國家拒絕飛航許可外，我國向歐洲求援，德國、捷克明確拒絕過境請求。國民黨立院黨團今表示，要求賴清德、外交部長林佳龍說清楚是否屬實，外交不是辦家家酒，更不是民進黨拿來內宣的工具。圖／國民黨立法院黨團臉書
賴清德總統停止出訪史瓦帝尼，彭博社昨日報導，除非洲三個國家拒絕飛航許可外，我國向歐洲求援，德國、捷克明確拒絕過境請求。國民黨立院黨團今表示，要求賴清德、外交部長林佳龍說清楚是否屬實，外交不是辦家家酒，更不是民進黨拿來內宣的工具。圖／國民黨立法院黨團臉書

賴清德總統停止出訪史瓦帝尼，彭博社昨日報導，除非洲三個國家拒絕飛航許可外，我國向歐洲求援，德國、捷克明確拒絕過境請求。國民黨立院黨團今表示，要求賴清德、外交部長林佳龍說清楚是否屬實，外交不是辦家家酒，更不是民進黨拿來內宣的工具，希望中華民國有國際空間，有對等尊嚴，但絕非如現在窩囊樣。

國民黨團表示，面對重大的外交挫敗，總統府至今無回應，外交部的回應是「對相關作業細節沒有評論」。不否認，就是默認。

國民黨團表示，嚴正質疑賴政府三件事。第一，為什麼只說被非洲三國拒絕，卻隱瞞被歐洲國家拒絕的事實？外交部第一時間僅透露「非洲三國取消飛航許可」，把責任全部推給中國施壓。彭博社揭露的真相是，連我國長期視為理念相近夥伴的德國、捷克，都對賴總統的過境請求說「不」。這麼重大的訊息，外交部、總統府為什麼不對國人坦白？是怕影響選情？還是怕暴露外交無能？人民有知的權利，不是任憑政府挑著講。

國民黨團表示，第二，賴政府的外交路線，是不是已經出現重大危機？過去馬政府甚至蔡英文時期，總統出訪過境美國本土、歐洲城市，從來不是難事。如今賴清德要出訪，非洲關門、歐洲也關門，整個地球幾乎找不到一條可以走的路。這不是一句「中共施壓」就能解釋的，這是賴政府把兩岸關係搞到極致對抗、把對外關係處理到失去彈性空間的總清算。

國民黨團表示，第三，行政院長卓榮泰包機赴日炫耀「外交突破」，是不是反讓友邦避之唯恐不及？3月卓榮泰自費包機赴東京看球，被吹捧成「54年最大外交突破」，結果日媒報導日方覺得被背刺。一個多月後，賴總統正式出訪卻連歐洲過境都被拒絕，這兩件事是否有連動？是不是民進黨高層一連串的政治表演，已經讓友邦覺得「跟台灣靠近代價太高」？

國民黨團表示，賴總統上任將滿周年，外交成績單是邦交國僅剩12國，出訪邦交國被世界各國斷航線，遲遲無法過境美國，外交部對國人「擠牙膏」式說明。

國民黨團表示，要求賴總統、林佳龍立即向國人說明清楚，彭博社報導是否屬實？德、捷拒絕過境的具體理由為何？除德、捷外，還有哪些國家被請求？回應為何？整起出訪規劃過程的決策責任歸屬為何？有沒有人要為此下台？

國民黨團強調，外交不是辦家家酒，更不是民進黨拿來內宣的工具。人民要的是真相，不是話術；要的是務實外交，不是冒進挑釁後的全面碰壁。希望中華民國有國際空間，有對等尊嚴，但絕不是現在這樣窩囊樣。

總統府 蔡英文 民進黨 賴清德 總統過境

延伸閱讀

彭博報導 賴總統原欲過境歐洲遭德捷拒絕

傳德國、捷克拒絕賴總統過境歐洲請求 外交部：不評論細節

大屋頂下／推車撞壁史瓦帝尼—請問賴清德的終戰想定

當賴清德走不出去，林佳龍也躲躲閃閃

相關新聞

遭控阻兩岸直航 梁文傑駁：我沒聽過 應向國台辦求證

鄭習會後中國大陸宣布對台10項政策，包含擴大兩岸航點。不過國台辦發言人陳斌華昨說，民進黨單方破壞兩岸空中直航協議。陸委會副主委梁文傑今表示，「我沒聽過國台辦講這些事情，也不知道他們這些消息哪裡來的」，

外媒爆賴清德請求過境德、捷遭拒 國民黨團：外交重挫

賴清德總統停止出訪史瓦帝尼，彭博社昨日報導，除非洲三個國家拒絕飛航許可外，我國向歐洲求援，德國、捷克明確拒絕過境請求。國民黨立院黨團今表示，要求賴清德、外交部長林佳龍說清楚是否屬實，外交不是辦家家酒，

綠狂捧沈伯洋戰北市 但他不懂雙城也沒搞懂無限城

民進黨到底派誰出來競選台北市長？最近民進黨不分區立委沈伯洋獲得高關注，從頭髮、相貌甚至到耳垂，都受到黨內人士、青鳥側翼的吹捧，彷彿天神降臨一般要與現任市長蔣萬安一決高下，日前沈受訪談及是否參選，引用知

陳佩琪稱柯文哲比三腳狗「斑斑」還不如 賴總統貼互動影片反擊

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，一審遭判決有期徒刑17年、褫奪公權6年。柯文哲妻子陳佩琪昨在臉書發文替柯抱不平表示，「柯文哲竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如。」此言一出引發網友不滿。賴總統今早則透過

藍指鄭習會有兩岸紅利 民進黨：綠執政台股突破4萬點

民進黨中國部今天表示，「鄭習會」後，中共與國民黨大肆操作將為台灣帶來和平紅利的宣傳，但光看台股指數，宣稱兩岸交流最密切的馬英九政府時期，卸任前僅有約8千點，現在賴清德政府已快要突破4萬點，台灣民眾也別

華府直擊／川習會倒數 從2文件看川普權力平衡藍圖

美國總統川普上台後，無論是對中，還是對台政策都不甚明朗，但近期公布的「國家安全戰略」和「國家防衛戰略」留下不少對中政策的關鍵拼圖。 川普即將在5月中旬啟程前往北京，預計與中國大陸國家主席習近平會面。在

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。