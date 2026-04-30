外媒爆賴清德請求過境德、捷遭拒 國民黨團：外交重挫

賴清德總統停止出訪史瓦帝尼，彭博社昨日報導，除非洲三個國家拒絕飛航許可外，我國向歐洲求援，德國、捷克明確拒絕過境請求。國民黨立院黨團今表示，要求賴清德、外交部長林佳龍說清楚是否屬實，外交不是辦家家酒，更不是民進黨拿來內宣的工具，希望中華民國有國際空間，有對等尊嚴，但絕非如現在窩囊樣。

國民黨團表示，面對重大的外交挫敗，總統府至今無回應，外交部的回應是「對相關作業細節沒有評論」。不否認，就是默認。

國民黨團表示，嚴正質疑賴政府三件事。第一，為什麼只說被非洲三國拒絕，卻隱瞞被歐洲國家拒絕的事實？外交部第一時間僅透露「非洲三國取消飛航許可」，把責任全部推給中國施壓。彭博社揭露的真相是，連我國長期視為理念相近夥伴的德國、捷克，都對賴總統的過境請求說「不」。這麼重大的訊息，外交部、總統府為什麼不對國人坦白？是怕影響選情？還是怕暴露外交無能？人民有知的權利，不是任憑政府挑著講。

國民黨團表示，第二，賴政府的外交路線，是不是已經出現重大危機？過去馬政府甚至蔡英文時期，總統出訪過境美國本土、歐洲城市，從來不是難事。如今賴清德要出訪，非洲關門、歐洲也關門，整個地球幾乎找不到一條可以走的路。這不是一句「中共施壓」就能解釋的，這是賴政府把兩岸關係搞到極致對抗、把對外關係處理到失去彈性空間的總清算。

國民黨團表示，第三，行政院長卓榮泰包機赴日炫耀「外交突破」，是不是反讓友邦避之唯恐不及？3月卓榮泰自費包機赴東京看球，被吹捧成「54年最大外交突破」，結果日媒報導日方覺得被背刺。一個多月後，賴總統正式出訪卻連歐洲過境都被拒絕，這兩件事是否有連動？是不是民進黨高層一連串的政治表演，已經讓友邦覺得「跟台灣靠近代價太高」？

國民黨團表示，賴總統上任將滿周年，外交成績單是邦交國僅剩12國，出訪邦交國被世界各國斷航線，遲遲無法過境美國，外交部對國人「擠牙膏」式說明。

國民黨團表示，要求賴總統、林佳龍立即向國人說明清楚，彭博社報導是否屬實？德、捷拒絕過境的具體理由為何？除德、捷外，還有哪些國家被請求？回應為何？整起出訪規劃過程的決策責任歸屬為何？有沒有人要為此下台？

國民黨團強調，外交不是辦家家酒，更不是民進黨拿來內宣的工具。人民要的是真相，不是話術；要的是務實外交，不是冒進挑釁後的全面碰壁。希望中華民國有國際空間，有對等尊嚴，但絕不是現在這樣窩囊樣。