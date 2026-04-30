陳佩琪稱柯文哲比三腳狗「斑斑」還不如 賴總統貼互動影片反擊

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，一審遭判決有期徒刑17年、褫奪公權6年。柯文哲妻子陳佩琪昨在臉書發文替柯抱不平表示，「柯文哲竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如。」此言一出引發網友不滿。賴總統今早則透過Threads貼出他與「斑斑」互動影片表示，「出門前那一眼的守候，總讓人多了一點牽掛，也多了一分安心。」反擊意味濃厚。

陳佩琪昨在臉書發表長文，她不滿柯文哲一審遭重判表示，判決書都照抄檢察官的起訴書的汙蔑理由和內容，她的先生，一個當了25年的重症醫師、八年首都市長、 五年創黨的黨主席，真不知何以致此、要你們如此對待他？「我的先生、柯文哲，在你們這些人心目中竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如…。」

陳佩琪的說法引發大批網友到她臉書「出征」，有網友表示，「連無辜的狗都要拿出來說嘴，是有多可悲？」也有網友批評，「為何要言語羞辱一隻受傷截肢的狗？」還有網友反諷，「人家狗狗都知道不可以貪污，你老公一個醫生知法犯法算甚麼？」

賴總統今早在Threads貼出與「斑斑」互動的影片表示，「今天的天氣稍稍轉涼了，很多地方也開始下雨，出門在外要特別注意天雨路滑，記得把雨具帶在身邊，別讓自己淋濕著涼了。出門前那一眼的守候，總讓人多了一點牽掛，也多了一分安心。」