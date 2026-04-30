外交部：王毅扭曲2758號決議 聯合國應堅守中立

中國外交部長王毅會見第80屆聯合國大會主席貝爾伯克時，稱聯大第2758號決議解決包括台灣在內全中國代表權問題。外交部今天抗議王毅再度扭曲聯大第2758號決議，呼籲聯合國堅守中立原則，勿配合中國無理打壓台灣。

媒體報導，王毅29日在北京會見第80屆聯合國大會主席貝爾伯克（Annalena Baerbock）時說，聯大第2758號決議徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，得到聯合國普遍遵守，中方對此表示讚賞，並反對任何挑戰該決議權威的言行。

外交部上午透過新聞稿表達強烈譴責及抗議，並指王毅再度扭曲聯大第2758號決議，惡意誤導國際視聽。

外交部重申，聯大第2758號決議只解決中國在聯合國代表權的歸屬問題，全文並未提及台灣，也未確認台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，所以該決議與台灣無關，也不能作為排除台灣參與聯合國體系及其他多邊機制的依據。只有台灣的民選政府，才有權在聯合國體系及其他國際組織與多邊機制代表台灣。

外交部指出，二戰結束後，具有國際法效力的「舊金山和約」取代「開羅宣言」及「波茨坦公告」等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣，所以台灣絕對不是中華人民共和國的一部分。

外交部說，台灣自1980年代中期開始，由下而上推動政治自由化與民主化的轉型，並在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表皆由台灣人民選出，從此成為有效統治，並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀，已是客觀的事實。此後的中華民國台灣歷經2000年、2008年及2016年三次政黨輪替，持續鞏固台灣的民主體制與主體意識，也反映出台灣人民對於追求自由與民主的堅定信念與意志。

外交部呼籲國際社會持續以具體行動反制中國曲解聯大第2758號決議，共同遏止中國透過將該決議與其所謂的「一中原則」不當連結，意圖將台灣問題「內政化」，改變台海客觀現狀，並為其未來可能對台動武建構法理基礎。

外交部另要求聯合國體系堅守中立原則，勿繼續配合中國無理打壓台灣爭取參與的正當權利、擅自代表所有聯合國會員國做不當發言。

外交部強調，台灣作為國際社會的良善力量，將能對聯合國體系所推動包括「永續發展目標」及國際和平與安全在內的各項工作做出積極貢獻。唯有納入台灣，聯合國「普遍性」原則及「不遺漏任何人」的目標，才能真正落實。