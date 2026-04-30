徐國勇見澳洲跨黨派訪團 關注經貿合作及民主夥伴關係

民進黨今天發布新聞稿指出，秘書長徐國勇日前接見澳洲跨黨派國會參眾議員訪團。徐國勇強調，在威權主義擴張與地緣政治挑戰下，台澳作為守護印太秩序的重要夥伴，應在經貿韌性及資安聯防上建立更深層的實質合作。

徐國勇、立法委員沈伯洋日前在黨中央接見由澳洲工黨前基礎建設暨運輸政務副部長布朗（CarolBrown，另譯：帛朗）聯邦參議員，及自由黨前貿易觀光暨投資部長眾議員特漢（Dan Tehan，另譯：提漢）率領的跨黨派參眾議員訪團。

對於澳洲政府及國會近期對台灣的支持，徐國勇表達高度感謝。徐國勇指出，無論是澳洲外交部抗議中國干預賴清德總統出訪飛航許可、參院通過決議反對北京扭曲聯大2758號決議，或海軍巡防艦行使台海自由航行權，均展現澳洲捍衛國際秩序的決心，澳洲是台灣及印太地區不可或缺的民主夥伴。

針對澳洲議員表達盼望台澳持續深化經貿合作，徐國勇指出，台灣對中投資不斷下降，經濟表現卻越來越亮眼，顯示台灣的經濟發展與中國距離成反比；台灣現在是澳洲第8大貿易夥伴，澳洲也是台灣年輕人追求高等教育及打工度假的熱門目的地，雙方往來互動十分密切。

徐國勇也請託澳洲議員支持台澳簽署自由貿易協定及台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），並利用澳洲豐富的自然資源以及台灣的先進科技，共同促進區域整合，加強供應鏈韌性。

訪團對於當代假訊息氾濫表達擔憂，因此十分好奇民進黨在反制假訊息介選上有何對策。

沈伯洋分享，中國滲透網路空間的速度，其他國家難以企及，在他經驗中「線下實體活動轉線上」的模式更為有效。

沈伯洋進一步說明，即使網路盛行，人與人實體交流所產生的信任仍難以被取代，且如此一來中國滲透難度大增，他推薦可以透過舉辦實體活動，再以各種形式讓線上用戶共同參與，達到有效溝通目的。

沈伯洋強調，打擊假訊息需要民主國家共同合作。沈伯洋表示，在俄烏戰爭初期，俄羅斯在烏克蘭散播大量有關台灣不實消息，而同時間，中國也在台灣散布不利烏克蘭的傳聞。

沈伯洋強調，威權國家常在民主國家散播不同謠言「試水溫」，目的是測試哪個假訊息更能煽動民眾對民主機制的不滿情緒。若民主國家能建立平台，合作通報目前正流傳的假訊息，將能協助他國更有效地「料敵先機」，就能成功打亂對方的節奏與布局。