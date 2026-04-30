藍指鄭習會有兩岸紅利 民進黨：綠執政台股突破4萬點

民進黨中國部今天表示，「鄭習會」後，中共與國民黨大肆操作將為台灣帶來和平紅利的宣傳，但光看台股指數，宣稱兩岸交流最密切的馬英九政府時期，卸任前僅有約8千點，現在賴清德政府已快要突破4萬點，台灣民眾也別再相信沒有根據的說法了。

民進黨中國部指出，國共千方百計要把台灣經濟重新鎖進中國市場，一下要推動台商「二次西進」、一下要打造兩岸共同市場，一邊推動口惠而實不至的對台新措施，一邊又全力阻礙台美深化經貿合作，更藉由鋪天蓋地的認知作戰，唱衰台灣經濟、渲染疑美情緒，最終目的都是為了要創造台灣經濟只能靠中國的假象，但謊言的泡沫早已被現實戳破。

民進黨中國部表示，根本沒有所謂兩岸紅利，靠中國不會讓台灣經濟變好，馬政府時台灣對外經貿高度「依賴中國」，對中出口佔比高達40.1%，對中投資佔比更高達64.7%。但無論是與之前的陳水扁政府，還是之後的蔡英文、賴清德政府相比，馬政府的經貿表現都是敬陪末座。

民進黨中國部指出，數字證明，真正整天在唬爛又不會拼經濟，想把台灣鎖死在中國的，就是國民黨，經過這幾年政府與台灣人民的共同努力，台灣經濟發展已經逐漸走上對的道路，減少對中國的依賴，也與全球民主夥伴重建民主供應鏈，千萬不能再走回頭路，把台灣再度推向中國陷阱中。