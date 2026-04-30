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兩岸紅利助經濟？民進黨舉5數據反批國民黨

中央社／ 台北30日電

民進黨中國部今天說，「習鄭會」後，中共與國民黨大肆操作將為台灣帶來「和平紅利」的宣傳，但從台股指數、經濟成長率、失業率、人均GDP、基本薪資這5數據可以看出，不會拚經濟，只想把台灣鎖死在中國的就是國民黨。

民進黨中國部今天透過臉書發文表示，國共千方百計要把台灣經濟重新鎖進中國市場，一下要推動台商「二次西進」、一下要打造「兩岸共同市場」；一邊推動「口惠而實不至」的對台新措施，一邊又全力阻礙台美深化經貿合作。更藉由鋪天蓋地的認知作戰，唱衰台灣經濟、渲染「疑美」情緒，最終目的都是為了要創造「台灣經濟只能靠中國」的假象，但謊言的泡沫早已被現實戳破。

民進黨中國部說，從台灣過去4屆政府的經濟表現，國民黨執政等於台股指數最差；扁政府卸任前，台股約9000點，馬政府卸任前，台股指數僅有約8000點。而民進黨執政至今近10年，台股在蔡政府卸任前達到2萬1000多點，賴政府執政後更將突破4萬點大關。

民進黨中國部表示，國民黨執政等於經濟成長率最低，扁政府時期平均經濟成長率為4.5%、蔡政府3.4%、賴政府（2025年）8.7%，馬政府時期卻僅有2.9%。

民進黨中國部說，國民黨執政等於失業率最高，失業率在扁政府時平均4.25%、蔡政府平均3.72%、賴政府（2025年）3.35%，馬政府時期則平均高達4.41%。

民進黨中國部表示，國民黨執政等於人均GDP慘輸，馬政府時期人均GDP約2.3萬美元，蔡政府時期成長為3.4萬美元，賴政府（2025年）已成長至3.95萬美元。

民進黨中國部說，國民黨執政等於基本薪資低迷不振，馬政府時期台灣人實質薪資約5.1萬元、基本工資約2萬元；蔡政府時期分別為5.7萬元與2.7萬元，賴政府（2025年）為5.8萬元與2.95萬元。

民進黨中國部表示，數字證明，不會拚經濟，只想把台灣鎖死在中國的就是國民黨。經過這幾年政府與台灣人民的共同努力，台灣經濟發展已經逐漸走上「對的道路」，減少對中國的依賴，也與全球民主夥伴重建民主供應鏈，千萬不能再走回頭路，被「台灣經濟一定要靠中國」詐騙，把台灣再度推向「中國陷阱」。

台股 國民黨 失業率

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