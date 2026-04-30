傳德國捷克拒賴總統過境請求 他指包機事件害慘 建議去問蔡英文怎突破

賴清德總統原規畫訪問我非洲友邦史瓦帝尼王國，彭博報導，知情人士透露，德國和捷克本月稍早拒絕賴清德總統過境歐洲請求，使得他試圖繞過中國支持的空中封鎖、開展首次非洲訪問的最後努力宣告失敗。百萬網紅Cheap在臉書表示，被德國、捷克無情拒絕，「人家怕你搞小動作」。

Cheap表示，國際外交講究「信用」，上次行政院長卓榮泰的包機事件，「日本給你方便，說好私人名義，結果卓院長把外交默契當作大內宣的燃料，拿來當政績」，說是「台日關係的重大突破」大肆宣傳。有些合作本來就是「只能做不能說」，這讓日本有一種「我給你方便，你給我製造麻煩」的感覺。國際外交圈的訊息是互通的，歐洲國家大概也怕「被你拿去大內宣吧」。

「當台灣被貼上『愛搞小動作、愛大內宣、不守默契』的標籤時，路只會愈走愈窄」， Cheap表示，不如去問問前總統蔡英文，「她是怎麼突破的，她是怎麼飛去紐約還演講的」。

其他網友表示，「日本為台灣兩肋插刀，然後台灣插日本兩刀」、「國際看的很透徹，只有大內宣最爽」、「有些事情就是不該高調」、「國際是一面照妖鏡」、「捷克跟台灣感情不錯，政治上也有交流，被拒絕有點意外」、「中國小動作才多」、「給你方便，你給我隨便」、「小英都有默契達成共識」、「有些事真的只能低調進行」。