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彭博報導 賴總統原欲過境歐洲遭德捷拒絕

聯合報／ 國際中心、記者張文馨／綜合報導

彭博報導，知情人士透露，德國和捷克本月稍早拒絕賴清德總統過境歐洲請求，使得他試圖繞過中國支持的空中封鎖、開展首次非洲訪問的最後努力宣告失敗。

三位官員透露，三個親北京的非洲國家不讓賴總統專機進入領空，台灣當局緊急向包括德國和捷克在內的歐洲國家提出過境請求。

要求匿名的知情人士透露，德國和捷克經過內部討論，都拒絕這項請求。

報導說，這起事件凸顯中國要讓這位台灣領導人「禁足」。歐盟國家不願支持台灣，凸顯兩者之間非正式友誼的局限，尤其是歐盟正尋求與北京改善關係，以因應難以預測的美國總統川普。

面對封鎖，台北方面曾展開四十八小時緊急應變，向歐洲國家提出過境請求。在德國方面，總理梅爾茨獲悉此事，但當局認為，讓賴總統搭乘專機降落在法蘭克福會有問題。

知情人士透露，北京得知德國正在考慮台灣的過境請求後，致電柏林官員施壓，要求他們拒絕。

針對賴總統過境請求，德國政府沒有回應置評請求。

捷克外交部則表示：「我們沒有收到任何此類請求，也沒有就所述事項與任何第三方進行任何形式接觸。」

外交部表示，有關賴總統原規畫訪問我國非洲友邦史瓦帝尼王國相關行程安排，外交部期間與各相關方持續保持溝通與協調，對相關作業細節沒有評論。

賴清德 北京 歐洲

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