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關稅大降 中市府急祭柑橘三箭

聯合報／ 記者黑中亮李柏澔／連線報導

美國花生零關稅壓境，寬皮柑橘類關稅也將由百分之卅五大降至百分之十，農民憂心國內柑橘價格被壓低。指標性產區，台中市柑橘類產量占全台近三成，為面對市府緊急研擬三大對策，從產銷履歷、海外外銷及商品化設計著手，盼全力穩住農民收益。

台中市農業局分析，台中是國內柑橘重要供應地，也是指標性產區，此次關稅調降恐引進廉價美國寬皮柑，衝擊本土市場，相較於花生產業的微幅受損，反而柑橘產業面臨價格壓縮的危機更為迫切；台中市政府因應市場變局，對此擬定三箭齊發對策，強化產業韌性。

中市農業局指出，首先將積極配合中央三百億元農安基金，採取「生產端提升品質、銷售端拓展通路」雙管齊下的滾動式對策，同時提供每公頃兩千元補貼，鼓勵農民申請產銷履歷，藉由嚴格的食安認證建立品牌優勢，與進口產品做出品質區隔。

同時也會積極拓展外銷，鎖定日本、汶萊、新加坡、馬來西亞及北美等市場；最後是針對在地柑橘進行商品化升級，補助資材費與包裝設計，提升台中柑橘在高端市場的競爭力。

農糧署表示，台美對等貿易協定（ＡＲＴ）目前尚未送立法院審議，「其他寬皮柑」進口關稅仍維持百分之卅五。將持續推動產銷履歷與可追溯制度，擴大國內行銷。

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