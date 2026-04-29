陳智菡稱2024藍白合沒翻頁...游淑慧再嗆：口沒遮攔才讓支持者心驚驚

忠孝橋引道拆除工程案引爆民眾黨立院黨團主任陳智菡、國民黨議員游淑慧開戰。游淑慧今晚在臉書貼文說，對於陳智菡稱聽過很多國民黨朋友曾以信口開河來形容游淑慧；游反嗆陳，這段話本身就是信口開河、胡亂抹黑。

游淑慧說，黨內同志了解她的個性，也深信她是多年併肩作戰的戰友。指陳智菡「一個外人，實在無須來挑撥離間」。相反地，外界近期聽到多是民眾黨內部對陳女士「戰狼作風」的控訴，感嘆這類鬥性堅強的人，對待黨內同僚也毫不手軟。

游淑慧說，許多國民黨朋友私下或公開都曾抱怨，因為前主席柯文哲、陳智菡這種口沒遮攔的作風，才讓支持者對藍白合始終心驚驚。就像柯文哲交保那天，坐在車上就馬上對台北市政指指點點，酸市長蔣萬安執政沒進步，陳智菡還嘻嘻哈哈地拍攝、還剪片上傳。不久後，柯又和民進黨同聲批蔣萬安的免費營養午餐政策是騙選票。

「踩著蔣萬安往上爬的老劇碼一再發生，國民黨支持者雖然個性溫和，提起來也難免搖頭惱怒。」游說，聽見陳智菡嗆，2024誰是藍白合罪人的事，大家都翻頁了，只有游淑慧沒翻頁。游反擊，以前哭哭鬧鬧破壞藍白合，現在又拿著藍白合當尚方寶劍，要別人翻頁，讓人大開眼界。

游淑慧說，陳智菡說錯了，她和國民黨許多支持者都一樣，早翻頁了，因為民眾黨在主席黃國昌的領導下，拋開過去那種「踩低別人、捧高自己」的舊習作風，讓藍白合作變得平等、互相尊重。藍白合的默契與成功與否，真不是由陳智菡一個人來說嘴定義的。