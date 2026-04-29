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陳智菡稱2024藍白合沒翻頁...游淑慧再嗆：口沒遮攔才讓支持者心驚驚

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨立院黨團主任陳智菡。記者許正宏／攝影
民眾黨立院黨團主任陳智菡。記者許正宏／攝影

忠孝橋引道拆除工程案引爆民眾黨立院黨團主任陳智菡國民黨議員游淑慧開戰。游淑慧今晚在臉書貼文說，對於陳智菡稱聽過很多國民黨朋友曾以信口開河來形容游淑慧；游反嗆陳，這段話本身就是信口開河、胡亂抹黑。

游淑慧說，黨內同志了解她的個性，也深信她是多年併肩作戰的戰友。指陳智菡「一個外人，實在無須來挑撥離間」。相反地，外界近期聽到多是民眾黨內部對陳女士「戰狼作風」的控訴，感嘆這類鬥性堅強的人，對待黨內同僚也毫不手軟。

游淑慧說，許多國民黨朋友私下或公開都曾抱怨，因為前主席柯文哲、陳智菡這種口沒遮攔的作風，才讓支持者對藍白合始終心驚驚。就像柯文哲交保那天，坐在車上就馬上對台北市政指指點點，酸市長蔣萬安執政沒進步，陳智菡還嘻嘻哈哈地拍攝、還剪片上傳。不久後，柯又和民進黨同聲批蔣萬安的免費營養午餐政策是騙選票。

「踩著蔣萬安往上爬的老劇碼一再發生，國民黨支持者雖然個性溫和，提起來也難免搖頭惱怒。」游說，聽見陳智菡嗆，2024誰是藍白合罪人的事，大家都翻頁了，只有游淑慧沒翻頁。游反擊，以前哭哭鬧鬧破壞藍白合，現在又拿著藍白合當尚方寶劍，要別人翻頁，讓人大開眼界。

游淑慧說，陳智菡說錯了，她和國民黨許多支持者都一樣，早翻頁了，因為民眾黨在主席黃國昌的領導下，拋開過去那種「踩低別人、捧高自己」的舊習作風，讓藍白合作變得平等、互相尊重。藍白合的默契與成功與否，真不是由陳智菡一個人來說嘴定義的。

國民黨台北市議員游淑慧。（本報資料照片）
國民黨台北市議員游淑慧。（本報資料照片）

民進黨 國民黨 藍白合 陳智菡 游淑慧

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