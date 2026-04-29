首次沒有美國的WHA…石崇良：不論美國有沒有退出 台灣都須積極參與

世界衛生組織（WHO）的世界衛生大會（WHA）今年五月再度於瑞士日內瓦舉行，預計今年我國仍不會收到邀請函。衛福部長石崇良將依照原定計畫率隊出席周邊論壇。今年WHA為首次面臨美國退出、中國大陸主導的情勢，石崇良說，不論美國有沒有退出，WHA是重要的公衛及醫療國際平台，台灣必須積極參與。

面對大陸主導WHO情勢，外界擔憂恐打壓我國國際參與空間，石崇良說，「惡鄰居又沒有搬走，挑戰一直都在，我們會儘可能透過理念相近國家來尋求機會。」

石崇良說，我國在WHA預計舉辦3場周邊論壇，包括消除C肝經驗，也會分享癌症防治、智慧醫療等議題。其中，C肝防治方面，今年是我國提前完成消除C型肝炎的目標，並提出申請後，第一次參與WHA活動，也會重點分享相關經驗與成果。據了解，石崇良將於5月16日出發、24日返國。

每年前往日內瓦參與WHA周邊活動、世台聯合基金會聯席董事姜冠宇表示，各國公民團體在WHA周邊的活動，常演關鍵角色，在中國大陸主導WHA的環境下，台灣為提升國際能見度，應多參與周邊組織，因很多國際組織都知道台灣人才很多，有機會進行地區計畫合作。

姜冠宇觀察，去年WHA會議時，大陸約有1100多人前往日內瓦，這一次的人更多，鄰近WHA會議現場的日內瓦火車站周圍飯店房間都已客滿，飯店價格也漲了三倍，可見中國大陸更在加深對WHA的影響力。

但世界各國都了解台灣的醫療科技水準很高，台積電等晶片資源更受到矚目，因此，場外是台灣最能夠發揮的地方。姜冠宇說，台灣智慧醫療是其他國家都想知道的項目，只要在場外用心參與，仍可拉攏理念相近國家發揮影響力。