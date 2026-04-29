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傳德國、捷克拒絕賴總統過境歐洲請求 外交部：不評論細節

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統。 圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。 圖／聯合報系資料照片

彭博報導，知情人士透露，德國捷克本月稍早拒絕賴清德總統過境歐洲請求，使得他試圖繞過中國支持的空中封鎖、開展首次非洲訪問的最後努力宣告失敗。外交部表示，有關賴總統原規畫訪問我國非洲友邦史瓦帝尼王國相關行程安排，外交部秉安全及專業原則審慎規畫，期間並與各相關方持續保持溝通與協調；基於飛航安全、整體行程及任務順利推動等多重考量，外交部對相關作業細節沒有評論。

外交部重申，我元首出訪是深化雙邊邦誼及推動合作計畫的正當外交行動，中國透過政治施壓干預第三國行使其空域管理權限，已對國際民航秩序造成不當影響，並損及區域飛航安全及正常外交往來。

外交部指出，強烈譴責中國以政治力干擾國際民航運作及各國正當外交互動。台灣將持續與理念相近夥伴深化合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，並確保安全、開放且可預測的國際飛航與外交環境。

彭博 賴清德 歐洲 外交部 捷克 德國

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