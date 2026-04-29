吳志中：中國對台打壓延伸國際空域 影響全球利益

總統賴清德出訪友邦史瓦帝尼受到中國阻撓而暫緩，外交部政務次長吳志中今天接受法媒專訪表示，中國已將對台打壓模式延伸至國際空域，若國際社會對此類政治干預予以默許，恐將對國際航空秩序造成負面示範，影響全球共同利益。

外交部晚間發布新聞稿指出，吳志中於29日接受「法國國際廣播電台」（RFI）電話專訪，就台海戰略重要性、維持現狀所涉及的國際共同利益，以及中國對區域穩定與國際飛越自由所帶來的挑戰，深入說明台灣立場，並強調台灣將持續與理念相近國家合作，共同維護印太地區和平穩定及自由開放的國際秩序。

針對台海局勢，吳志中表示，台海航道貨櫃船運量遠超巴拿馬運河及蘇伊士運河，其戰略重要性堪比中東荷莫茲海峽，維持台海現狀的穩定不僅攸關區域安全，更符合國際社會共同利益。

吳志中進一步指出，日本近期積極參與區域演習，並持續強化與區域夥伴間的安全合作，顯示印太地區安全合作日益緊密，區域內正逐步形成共同維持現狀的安全網絡。

在兩岸關係及對話立場方面，吳志中重申，台灣政府始終對與中國展開對話持開放態度，但堅決反對北京預設任何政治前提。若接受「一中原則」，即等同承認台灣隸屬中國，將使台海問題被框限為中國內政，進一步壓縮國際社會支持台灣的空間。

針對總統賴清德原規劃出訪非洲友邦史瓦帝尼行程暫緩一事，吳志中指出，中國已將對台打壓模式延伸至國際空域，相關作為已涉及國際飛越自由原則。倘國際社會對此類政治干預予以默許，恐將對國際航空秩序造成負面示範，影響全球共同利益。