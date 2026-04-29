賴清德總統政見上任兩年三班護病比入法 立委王育敏質疑「政見跳票」

為改善護理師工作環境，避免人力流失，賴清德總統競選期間提出「三班護病比入法」政見，並承諾當選後兩年入法。如今，賴總統上任將屆滿兩年前夕，三班護病比確定入法， 衛福部長石崇良表示，將修訂「醫療機構設置標準」明定每班護病比，相關細節由「醫事人員優化研議推動小組」進行討論。但國民黨立委王育敏今表示，此與外界期待的入法時程、入法方式有所落差，賴總統政見是否跳票？

王育敏今在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢表示，賴總統競選政見承諾就任兩年內「三班護病比」入法，也就是自2024年5月20日就任後，目前距離第二年任期520前公布入法，「總統是不是有打電話你（石崇良）、提醒你」，要求兌現這項政見。石崇良說，「許多衛福部相關政策都會向總統報告，也包括三班護病比入法。」

王育敏說，立法院今年一月針對三班護病比入法舉行政黨協商，當時衛福部次長林靜儀無表態積極入法，但幾個月後卻加快速度，是不是賴清德總統十分關心、指示，衛福部才加速？而目前採修訂「醫療機構設置標準」，這與外界入法的期待有所落差，如此賴總統的政見是否跳票？

石崇良說，賴總統當時的說法是，上任後兩年內入法，且在任內完成配套措施，因此「沒有跳票」。王育敏說，「你（石崇良）認為沒有跳票，是因為你已經幫忙開了一個會，找到解套的方式」。石崇良說，其實衛福部開會不只一次，一直持續討論。

石崇良說，醫療機構設置標準也是「法」，當時討論全日護病比入法時，就是納入設置標準，現在是循著過往的機制，相關罰則就是回歸「醫療法」，修訂每日護病比後，醫療法相關罰則不會變動。依醫療法102條規定，若違反設置標準規定，將處1萬至5萬元罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，按次連續處罰，嚴重違規者處1個月至1年停業處分。

石崇良說，依國外經驗，三班護病比入法強制推行的國家、地區不多，但包括澳洲、美國部分州的實施成果，若有適當的規範，對於病人安全、醫療品質、護理的滿意度及降低負荷等，確實有正面的效果。但不可諱言，依國外報告實施經驗，當三班護病比實施後，確實引起醫療機構關床的效應，或是延長等待住院的時間。

因此，為維持醫院營運、病人住院權益必須平衡，且每個病房或病人樣態的照顧強度都不一樣。石崇良說，如腫瘤病人與生產病人的照顧複雜度天差地別、強度也不同，需要彈性的執法，且兼顧偏鄉醫療，不要造成偏鄉病人住院更為困難。

至於，三班護病比入法是否在118年上路。石崇良說，衛福部自113年起給予夜班津貼，去年則由健保、12項護理人力改革措施挹注經費，如今護理人力約增加4900多人，因此至少會給予兩年緩衝期，避免強制入法後，引發醫院關床、急診壅塞現象。

至於，三班護病比入法後，獎勵金會不會繼續編列？石崇良說，將看護理人力回補狀況，由推動小組討論細節及配套，而推動小組第一次會議最快預計6月舉行。