出席國際大屠殺紀念日活動 民進黨籲嚴肅面對悲劇

民進黨今天出席「國際大屠殺紀念日」活動，民進黨指出，除持續致力於加強歷史意識，確保納粹時代的罪行永遠不被遺忘，也對近年國際上再度興起的反猶主義表達高度憂慮與嚴正譴責。

民進黨發布新聞稿指出，民進黨國際部主任陳文昊及新媒體中心主任阮俊達代表出席以色列辦事處、德國在台協會及台灣民主基金會舉辦的「國際大屠殺紀念日」活動。

陳文昊表示，德國納粹政權所犯下的系統性屠殺與種族滅絕罪行，造成數百萬猶太人及其他少數族群無辜喪生，是人類歷史上最黑暗的一頁。民進黨除持續致力於加強歷史意識，確保納粹時代的罪行永遠不被遺忘，也對近年國際上再度興起的反猶主義表達高度憂慮與嚴正譴責。

陳文昊指出，去年曾有特定在野人士身著納粹制服、或多次以希特勒比喻總統賴清德，遭多國駐台外館公開譴責，令人遺憾，民進黨不樂見相關事件重演。如今，仍有部分在野人士以欠缺歷史敏感度的「希特勒」、「法西斯」、「獨裁」等不當比擬進行政治攻防，除國際友人再度公開表達遺憾外，民進黨也嚴厲譴責。

陳文昊表示，無論在野或執政，民進黨過去40年來始終站在守護台灣民主的第一線。在全民共同努力爭取與捍衛之下，今天的台灣已成為值得驕傲的民主自由國家；特定在野人士能自由發表各種不當言論，本身正是台灣民主自由最直接的證明。政黨之間可以競爭、可以批評，但動輒以希特勒、納粹等字眼比喻台灣民選領袖及民主政府，不僅是對數千萬大屠殺受害者及倖存者的嚴重不敬，也無助於台灣政治文化的成熟與民主理性討論的深化。

陳文昊進一步呼籲，身為台灣唯一曾經犯下屠殺國民罪行的政黨，國民黨更應對歷史保持最基本的敬畏與反省，謹言慎行，莫以消費人類歷史悲劇作為廉價政治攻擊工具。唯有誠實面對歷史、尊重受難者記憶，才能真正守護民主價值，也才能避免悲劇以不同形式再次發生。