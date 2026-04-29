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立院內政委員會審竣海委會預算 共凍結1080萬

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會邀請海洋委員會主任委員率同所屬列席報告業務概況，海委會主委管碧玲出席。記者邱德祥／攝影
立法院內政委員會邀請海洋委員會主任委員率同所屬列席報告業務概況，海委會主委管碧玲出席。記者邱德祥／攝影

115年度中央政府總預算案卡關200天，日前終於付委審查，最快有機會在6月中旬完成三讀。立院內政委員會今完成審查海委會預算，決議凍結1080萬元。民進黨內委會排案召委李柏毅表示，海巡署是類國防單位，希望相關預算趕快通過，畢竟現在已經5月，有可能會影響到艦艇的交付等。

海委會主委管碧玲今率所屬單位列席內政委員會報告業務概況並備質詢。隨後，內委會立即審查海委會主管115年度單位預算案暨附屬單位預算案。

根據資料，海委會115年度歲出預算共編339億5406萬5千元，經朝野審查後，海委會併案凍結350萬元、海巡署併案凍結100萬元、國家海洋研究所併案凍結130萬元、海洋保育署併案凍結500萬元，共凍結1080萬元。海委會提出書面報告使得動支，部分則須經委員會同意才可動支。

會後，李柏毅受訪表示，會先排審海委會預算是因為，海巡署是類國防的單位，希望可以讓艦艇預算、海巡弟兄的薪資等預算盡快通過，畢竟現在已經5月，有可能會影響到艦艇的交付等。

李柏毅補充，朝野對海委會預算展現高度支持，審查時很快凝聚共識，但仍有一些期待，因此決議凍結，是為了讓海委會的業務可以做得更好。

立法院內政委員會今審查海委會預算，決議凍結1080萬元。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今審查海委會預算，決議凍結1080萬元。記者張曼蘋／攝影

海巡署 國防 中央政府

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