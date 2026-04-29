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參加大屠殺紀念活動…蕭美琴：台灣將深化與夥伴合作 不讓歷史暴行重演
副總統蕭美琴今天出席國際猶太大屠殺紀念日活動時說，台灣的民主路徑是一段從威權走向人權曙光的歷程，台灣積極落實轉型正義，讓自由與人權觀念下向紮根；當威權擴張主義的陰影籠罩國際秩序之際，台灣對共同價值的承諾依然堅定不移，將深化與志同道合夥伴的合作，確保歷史暴行不再重演。
蕭美琴表示，大屠殺事件揭示了極端主義對人類尊嚴的踐踏，唯有透過捍衛民主制度與人權價值，才能真正終結暴政；而台灣的民主路徑，是一段從威權走向人權曙光的歷程，回顧228事件及白色恐怖，台灣人學會珍惜並捍衛現有的普世價值，透過落實轉型正義，提升社會對歷史真相的認識，讓自由與人權觀念向下扎根，並將人權法則內化為國家治理的核心。
蕭美琴指出，當威權擴張主義的陰影籠罩國際秩序之際，台灣對共同價值的承諾依然堅定不移。台灣將以歷史經驗為指引，穩健深化與志同道合夥伴的合作，確保歷史的暴行不再重演。
立法院副院長江啟臣則說，今天活動提醒著，在任何宗教、國籍、種族之前，大家都是以一個「人」的身分而存在，而生命的延續應蘊含希望；祈願反人道的悲劇不再重演，尊重人權的信念與對和平的信仰，能夠更落實於制度與日常之中，成為守護彼此的力量，期盼能藉由國會的力量，將中華民國對人權的堅持傳達給國際社會，讓更多人感受到：每一個人都有活的權利，且都應活得有希望。
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