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氣候變遷委員會30日開會 聚焦水治理與綠蔭倍增

中央社／ 台北29日電

總統府明天將召開國家氣候變遷對策委員會第7次委員會議，據指出，會議將聚焦國土調適，除經濟部提出6年「水治理行動計畫」，環境部也規劃推動「全民生活韌性濾網－氣候調適綠蔭倍增計畫」，盼從水環境、都市林與生活綠帶雙軸並進，提升台灣面對極端降雨、乾旱、高溫與都市熱島效應的韌性。

據指出，水治理行動計畫將整合農業部、經濟部、環境部與內政部4大分工，從「山上」一路管到「河口」。農業部負責上游集水區、水土保持與坡地安全，經濟部負責供水調度、防洪治水與水安全，環境部負責下游河川水質改善與水環境營造，內政部銜接國土調適、都市規劃與再生水利用。

另一方面，環境部推動的綠蔭倍增計畫，希望把「都市林」視為氣候調適的關鍵基礎建設。規劃以「都市林倍增、一人一樹、一社區一綠蔭、一公里一綠帶」為初步目標，包括推動千萬棵樹的盤點與種植，打造民眾6分鐘可抵達綠蔭的生活圈，並追求最高約8度的體感降溫。示範區將優先鎖定校園、車站周邊與通勤路廊，讓通學、通勤過程更舒適。

未來兩項計畫都將導入圖資整合、AI、光達、數位孿生與氣候模擬等工具，找出水患、熱區與綠化不足的優先治理地點，並結合地方政府、企業ESG、綠色金融與民間團體參與，讓氣候變遷下的國土調適，從工程治理進一步走向全民生活韌性的重建。

總統府 環境部 經濟部

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