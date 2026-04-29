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德以駐台代表雙喊話 政治人物勿用「納粹」攻擊對手

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）。記者林澔一／攝影
以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）。記者林澔一／攝影

德國和以色列駐台代表今在台北賓館的國際猶太大屠殺紀念日活動中，雙雙呼籲「不應該只是因為直覺認為某位政治對手有很糟糕的想法，就稱他為『納粹』」，「當我在台灣聽到有人輕率使用『納粹』或『獨裁』⋯⋯會傷害許多猶太人和以色列人」。

過去兩年以來，朝野對抗不斷，時任民眾黨主席柯文哲前年6月以希特勒類比，批評賴總統將個人意志凌駕於法律之上；時任國民黨主席朱立倫去年5月批評「賴清德總統對在野黨的所作所為，就是在做希特勒做的事。」

賴總統則是在去年底院際國政茶敘後，透過錄影向國人喊話，支持行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法的決定，他臚列財劃法、年金改革和國會濫權立法所帶來的一系列憲政情勢風險，稱這不是民主的展現，是對民主的侵蝕，更是將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

柯文哲涉及京華城案遭一審宣判有期徒刑17年、褫奪公權6年後，在支持者上凱道抗議的現場表示，賴總統以歷史仇恨動員分裂台灣，甚至無視立法院三讀法律，形同「赤裸裸的獨裁」。

以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）表示，民主社會始終面臨各種挑戰－那些試圖分化社會、加劇對立、削弱信任與相互尊重的力量；在過去幾年，甚至直到最近，「台灣社會出現多次仇恨言論與仇恨符號被使用的情況，甚至出現在高層領導人之中，這是一個值得嚴肅正視的警訊。」

身為經歷過這段歷史記憶的人，游瑪雅指出，當她在台灣聽到有人過於隨意輕率地使用「納粹」或「獨裁」這類詞彙，彷彿只是一般的比喻時，她的身體會立刻產生強烈反應；對她來說，這不是抽象詞語也非政治修辭，這是承載真實深刻的人類苦難，當這些詞語被輕率使用，會傷害許多猶太人和以色列人。

德國駐台代表狄嘉信（Karsten Tietz）表示，為了紀念大屠殺的受害者，各界都應避免輕率使用關於大屠殺或納粹的比喻，「我們不應該只是因為直覺認為某位政治對手有很糟糕的想法，就稱呼他為『納粹』」，對於所有台灣以及各政黨的朋友，「到目前為止，我還未遇過任何一位必須被貼上此標籤的台灣政治人物」，這樣的用法，對於納粹暴政受害者而言，無異於一記耳光。

以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron，左起）、國安會秘書長吳釗燮、副總統蕭美琴、立法院副院長江啟臣、外交部政務次長吳志中和德國駐台代表狄嘉信（Karsten Tietz），共同出席在台北賓館舉行的國際猶太大屠殺紀念日活動。記者林澔一／攝影
以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron，左起）、國安會秘書長吳釗燮、副總統蕭美琴、立法院副院長江啟臣、外交部政務次長吳志中和德國駐台代表狄嘉信（Karsten Tietz），共同出席在台北賓館舉行的國際猶太大屠殺紀念日活動。記者林澔一／攝影

政治 國民黨 賴清德 納粹 德國

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