蕭副總統出席猶太大屠殺紀念日 強調台灣落實轉型正義

蕭副總統今天出席「2026年國際猶太大屠殺紀念日」活動，並於致詞時回顧228事件及白色恐怖為鑑，強調台灣落實轉型正義，台灣將以歷史經驗為指引，穩健深化與志同道合夥伴的合作，確保歷史的暴行不再重演。

駐台北以色列經濟文化辦事處、德國在台協會與台灣民主基金會今天共同舉辦「2026年國際猶太大屠殺紀念日」活動，副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮、立法院副院長江啟臣、以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）、德國在台協會處長狄嘉信（KarstenTietz）及外交部政務次長吳志中等與會。

蕭副總統致詞時首先緬懷600萬名猶太受難者及其家屬，強調這是人類文明史上不可抹滅的傷痕，這段歷史揭示了極端主義對人類尊嚴的踐踏。唯有透過對民主制度、人權價值的捍衛，才能真正終結暴政。

蕭副總統說，台灣的民主路徑，是一段從威權走向人權曙光的歷程。回顧228事件及白色恐怖，台灣人學會珍惜並捍衛現有的普世價值，透過設立不義遺址，規劃紀念空間，將歷史傷痛轉化為教育素材，亦於2017年透過「促進轉型正義條例」還給受難者清白，讓家屬從叛亂犯家屬的陰影中解脫。

蕭副總統強調，台灣持續積極落實轉型正義，提升社會對歷史真相的認識，讓自由與人權觀念向下扎根，並將人權法則內化為國家治理的核心。台灣決心在國內外消除仇恨與偏見，也尋求與國際夥伴合作的機會，展現對人道主義精神的承諾。

蕭副總統說，相信堅韌自由的台灣能夠為全球人類福祉和繁榮做出更大貢獻。當威權擴張主義的陰影籠罩國際秩序之際，台灣對共同價值的承諾依然堅定不移。台灣將以歷史經驗為指引，穩健深化與志同道合夥伴的合作，確保歷史暴行不再重演。

江啟臣說，今天活動除了告訴我們不要忘記過去，更提醒著，在任何宗教、國籍、種族之前，我們都是以一個「人」的身分而存在，而生命的延續應蘊含希望。祈願反人道的悲劇不再重演，尊重人權的信念與對和平的信仰，能夠更落實於制度與日常之中。