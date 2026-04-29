國家氣候變遷對策委員會明登場 政府將推水治理與綠蔭倍增雙軸行動

賴清德總統明天將主持總統府國家氣候變遷對策委員會第七次委員會議，這次會議將聚焦「國土調適」，經濟部將提出六年「水治理行動計畫」，環境部也規畫推動「全民生活、韌性濾網——氣候調適綠蔭倍增計畫」，盼從水環境、都市林與生活綠帶雙軸並進，提升台灣面對極端降雨、乾旱、高溫與都市熱島效應的韌性。

據了解，水治理行動計畫將整合農業部、經濟部、環境部與內政部四大分工，從「山上」一路管到「河口」。農業部負責上游集水區、水土保持與坡地安全；經濟部負責供水調度、防洪治水與水安全；環境部負責下游河川水質改善與水環境營造；內政部則銜接國土調適、都市規劃與再生水利用。

另一方面，據指出，環境部推動的綠蔭倍增計畫，希望把都市林視為氣候調適的關鍵基礎建設。環境部規劃以「都市林倍增、一人一樹、一社區一綠蔭、一公里一綠帶」為初步目標，包括推動千萬棵樹的盤點與種植、打造民眾6分鐘可抵達綠蔭的生活圈，並追求最高約8度的體感降溫。示範區將優先鎖定校園、車站周邊與通勤路廊，讓通學、通勤過程更舒適。

據了解，未來兩項計畫都將導入圖資整合、AI、光達、數位孿生與氣候模擬等工具，找出水患、熱區與綠化不足的優先治理地點，並結合地方政府、企業 ESG、綠色金融與民間團體參與，讓氣候變遷下的國土調適，從工程治理進一步走向全民生活韌性的重建。