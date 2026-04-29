迪士尼郵輪有機會來台？海委會：會找航港局、港務公司討論 盡量促成

迪士尼郵輪設有經典角色七大園區，近期備受各界喜愛。國民黨立委張智倫今於內政委員會時表示，郵輪是未來國家發展的重要項目之一，可推薦迪士尼遊輪到台灣，請海委會協調各部會積極招商。海委會副主委吳欣修表示，會找航港局與港務公司開會討論，盡可能促成。

立法院內政委員會今審查海委會預算，海委會主委管碧玲率同所屬列席報告業務概況，並備質詢，委員會詢答後，立即審查預算案。張智倫表示，海委會有個功能是評估海洋產業產值，過去評估報告中，是針對非生物資源、礦產資源、海洋遊憩、船舶等，但海委會對海洋休閒產業產值的評估差異過大，且未列入郵輪產值。

張智倫表示，郵輪是未來國家發展的重要項目之一，希望改進評估基礎。像知名迪士尼郵輪一位難求，台灣雖然目前沒有迪士尼樂園，但可以推薦迪士尼遊輪到台灣來，請海委會協調各部會積極招商。

吳欣修回覆，會找航港局與港務公司開會討論，尤其是港務公司，因郵輪與船塢的搭配非常重要，如果迪士尼郵輪能與港務公司的船塢搭配，當然盡可能促成，越多越好。

張智倫審查預算時，也提及海委會的無人機採購案，質疑無人機二代機要1000多萬元與一代機450萬的價差過大。海巡署長張忠龍表示，二代機除距離外，AI辨識功能、抗干擾、避障功能都是以前沒有的，且可抗六級風以上，這些功能加進來後，金額就會增高。而高階無人機訓練，需訓練4個月，一個人的訓練費約50萬元。