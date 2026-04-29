快訊

遭季麟連嗆開除黨籍 韓國瑜42字發文：此生所行無愧於國家

不慎噴灑辣椒水...捷運紅線疏散3節車廂旅客 北捷開罰1萬元

大雷雨狂炸2縣市！慎防「雷擊、強風」 警戒範圍一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

迪士尼郵輪有機會來台？海委會：會找航港局、港務公司討論 盡量促成

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會今審查海委會預算。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今審查海委會預算。記者張曼蘋／攝影

迪士尼郵輪設有經典角色七大園區，近期備受各界喜愛。國民黨立委張智倫今於內政委員會時表示，郵輪是未來國家發展的重要項目之一，可推薦迪士尼遊輪到台灣，請海委會協調各部會積極招商。海委會副主委吳欣修表示，會找航港局與港務公司開會討論，盡可能促成。

立法院內政委員會今審查海委會預算，海委會主委管碧玲率同所屬列席報告業務概況，並備質詢，委員會詢答後，立即審查預算案。張智倫表示，海委會有個功能是評估海洋產業產值，過去評估報告中，是針對非生物資源、礦產資源、海洋遊憩、船舶等，但海委會對海洋休閒產業產值的評估差異過大，且未列入郵輪產值。

張智倫表示，郵輪是未來國家發展的重要項目之一，希望改進評估基礎。像知名迪士尼郵輪一位難求，台灣雖然目前沒有迪士尼樂園，但可以推薦迪士尼遊輪到台灣來，請海委會協調各部會積極招商。

吳欣修回覆，會找航港局與港務公司開會討論，尤其是港務公司，因郵輪與船塢的搭配非常重要，如果迪士尼郵輪能與港務公司的船塢搭配，當然盡可能促成，越多越好。

張智倫審查預算時，也提及海委會的無人機採購案，質疑無人機二代機要1000多萬元與一代機450萬的價差過大。海巡署長張忠龍表示，二代機除距離外，AI辨識功能、抗干擾、避障功能都是以前沒有的，且可抗六級風以上，這些功能加進來後，金額就會增高。而高階無人機訓練，需訓練4個月，一個人的訓練費約50萬元。

立法院 國民黨 管碧玲 郵輪 迪士尼 海委會

延伸閱讀

王鴻薇爆6套無人機標金2.15億 海委會：還在公開招標階段

登太平島操演惹越南抗議 管碧玲：守護主權當然絕不退讓

登太平島惹越南抗議 管碧玲：屬「慣常性」非針對民進黨政府

港迪士尼收入歷年次高 2025財年勁收逾86億 首實現零貸款

相關新聞

德以駐台代表雙喊話 政治人物勿用「納粹」攻擊對手

德國和以色列駐台代表今在台北賓館的國際猶太大屠殺紀念日活動中，雙雙呼籲「不應該只是因為直覺認為某位政治對手有很糟糕的想法，就稱他為『納粹』」，「當我在台灣聽到有人輕率使用『納粹』或『獨裁』⋯⋯會傷害許

立院內政委員會審竣海委會預算 共凍結1080萬

115年度中央政府總預算案卡關200天，日前終於付委審查，最快有機會在6月中旬完成三讀。立院內政委員會今完成審查海委會預算，決議凍結1080萬元。民進黨內委會排案召委李柏毅表示，海巡署是類國防單位，希

參加大屠殺紀念活動…蕭美琴：台灣將深化與夥伴合作 不讓歷史暴行重演

副總統蕭美琴今天出席國際猶太大屠殺紀念日活動時說，台灣的民主路徑是一段從威權走向人權曙光的歷程，台灣積極落實轉型正義，讓自由與人權觀念下向紮根；當威權擴張主義的陰影籠罩國際秩序之際，台灣對共同價值的承

迪士尼郵輪有機會來台？海委會：會找航港局、港務公司討論 盡量促成

迪士尼郵輪設有經典角色七大園區，近期備受各界喜愛。國民黨立委張智倫今於內政委員會時表示，郵輪是未來國家發展的重要項目之一，可推薦迪士尼遊輪到台灣，請海委會協調各部會積極招商。海委會副主委吳欣修表示，會

問題不在印度移工！直聘零付費恐讓移工逃逸更嚴重

勞動部長洪申翰4月初在立法院備詢時透露，今年底可能引進印度移工，隨即引發社會廣泛討論，反對引進聲音不小。知情人士表示，印度每年向國外輸出逾1800萬勞工，而且勞動部目前規劃的範圍是產業及漁業，未開放家

國台辦批禁高德地圖反智反科技 民進黨：最先管制一堆軟體的是中國

賴政府擬音國安考量，禁止中國大陸「高德地圖」， 國台辦也批評，這是反智、反科技，荒唐可笑。民進黨發言人吳崢今天表示，中國至今禁止用Google Maps、YouTube等，人人都需要裝一個很好用的軟體

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。