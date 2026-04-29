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賴總統：今年多項減稅新制上路 經濟果實全民共享

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，去年綜合所得稅將進行申報，今年政府推出多項減稅措施與申報新制，要讓更多民眾了解各項減稅措施，也能真切感受到政府在強化世代照顧、減輕人民生活負擔上的努力。

賴總統指出，近年來台灣經濟穩健成長，去年經濟成長率達到8.68%，是15年來新高，這不僅是全民共同努力的成果，也展現台灣在全球經貿變局中的韌性與實力。

賴總統說，他始終清楚經濟成長所帶來的稅收成果，必須轉化為人民真正有感的日常生活。去年底，執政團隊秉持「經濟果實，全民共享」的原則，通過「所得稅及貨物稅惠民措施」，透過制度性的減稅設計，將經濟成果回饋給社會。

賴總統表示，在綜合所得稅方面，今年推動五大減稅新制。首先，在維持排富下，每人基本生活所需費用提升至21.3萬元，長期照顧特別扣除額也提高五成到18萬元。同時，為了減輕年輕家庭育兒負擔，學齡前幼兒特別扣除額也擴大年齡，從5歲放寬到6歲以下，並提高扣除額度：第一名子女從12萬元調升為15萬元，第二名以後則提高五成至22.5萬元。

賴總統指出，在「醫藥及生育費」部分，也放寬人工生殖的列報規定；還有一些對災害的熱心公益，如去年丹娜絲風災、花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害，個人有捐贈財團法人賑災基金會成立的募款專案金額，都可以列舉扣除。無論是面對全球經貿快速變動，還是國內局勢各種挑戰，民進黨執政團隊都會秉持審慎而堅定的態度，持續推動國政。讓國家更有能力照顧人民、讓社會更加公平富足。

民進黨 賴清德 綜合所得稅

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