快訊

交鋒80分鐘沒共識 藍版軍購條例仍待協調整合

LINE免費貼圖6款！賓士貼圖免任務用半年 「使用鈔能力」購物男女必用

大雨要來了！2縣市大雷雨轟半小時 1縣市大雨恐下到明天

影／季麟連呼籲軍購唯一支持傅總召版本 若韓國瑜賣黨建請開除黨籍

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨副主席季麟連（右二）今天主持中常會時呼籲全黨在軍購上支持傅總召的版本，若立法院長韓國瑜賣黨求榮的話，會建請黨部開除黨籍。記者潘俊宏／攝影
國民黨副主席季麟連（右二）今天主持中常會時呼籲全黨在軍購上支持傅總召的版本，若立法院長韓國瑜賣黨求榮的話，會建請黨部開除黨籍。記者潘俊宏／攝影

立法院日前第三度朝野協商軍購案時，國民黨立委徐巧芯提出8千億元版本，未獲國民黨團總召傅崐萁支持。國民黨副主席季麟連今天在中常會上公開呼籲常委們唯一支持傅總召的版本，表示若立法院長韓國瑜賣黨求榮的話，黃復興黨部必然挺身而出，建議開除韓院長的黨籍。

季麟連表示，他出身黃復興黨部，一直以來都有參與國軍軍購，這次民進黨的軍購案實在非常糟糕，是這五十年來最荒謬的軍購，我們都是黃埔子弟，打死我我都不相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事，如果有的話，黃復興一定挺身而出，大義滅親，建請開除國瑜兄的黨籍，徐巧芯是大家最喜歡，最期盼的未來領袖，這次在選舉上黃復興都全力相挺，希望她千萬三思，不要做出親痛仇快的事，個人建請全體中常委、全體立委、全黨黨員一致支持傅總召的版本。

國民黨副主席季麟連（右二）今天主持中常會時呼籲全黨在軍購上支持傅總召的版本，若立法院長韓國瑜賣黨求榮的話，會建請黨部開除黨籍，黨團總召傅崐萁（左）一度趨前阻止發言。記者潘俊宏／攝影
國民黨副主席季麟連（右二）今天主持中常會時呼籲全黨在軍購上支持傅總召的版本，若立法院長韓國瑜賣黨求榮的話，會建請黨部開除黨籍，黨團總召傅崐萁（左）一度趨前阻止發言。記者潘俊宏／攝影

國民黨副主席季麟連今天主持中常會時呼籲全黨在軍購上支持傅總召的版本，若立法院長韓國瑜賣黨求榮的話，會建請黨部開除黨籍。記者潘俊宏／攝影
國民黨副主席季麟連今天主持中常會時呼籲全黨在軍購上支持傅總召的版本，若立法院長韓國瑜賣黨求榮的話，會建請黨部開除黨籍。記者潘俊宏／攝影

國軍 國民黨團 中常會 韓國瑜 軍購 徐巧芯 傅崐萁

延伸閱讀

軍購角力！黃復興轟韓國瑜、徐巧芯：勿親痛仇快 若賣黨求榮開除黨籍

黃復興點名軍購勿做親痛仇快的事 徐巧芯：一定遵守黨團決議

軍購協商提前散會原因曝光 徐巧芯拋8千億版本未獲傅崐萁支持

特別軍購協商…徐巧芯提8千億元 韓國瑜：這數字第一次出來

相關新聞

【即時短評】人民要答案 兩岸政府卻忙著抓戰犯

四月中旬，一則消息震撼民眾：依據台美對等貿易協定（ART），准許美國進口加工用馬鈴薯在邊境發現發芽時，仍可以在符合安全防護措施情況下運往加工廠。在民怨沸騰後，一方面，執政黨連民眾一問再問的「所以發芽馬

影／季麟連呼籲軍購唯一支持傅總召版本 若韓國瑜賣黨建請開除黨籍

立法院日前第三度朝野協商軍購案時，國民黨立委徐巧芯提出8千億元版本，未獲國民黨團總召傅崐萁支持。國民黨副主席季麟連今天在中常會上公開呼籲常委們唯一支持傅總召的版本，表示若立法院長韓國瑜賣黨求榮的話，黃

陳智菡要藍營監控輿情 鍾小平轟：她是國民黨太皇太后？

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，又被爆北市長任內忠孝橋引道拆除工程案涉弊，藍營北市議員鍾小平今說，廉政署在查了。民眾黨立法院黨團主任陳智菡點名醜化民眾黨，還盼藍營高層有在監控輿情，鍾轟，什麼時候陳智菡

海委會、海巡署清查「嘸人用高德地圖」 管碧玲：已全面禁用

中國大陸導航APP「高德地圖」近日引起資安爭議，數發部日前表示，政府機關禁止使用，5月將公布資安評測風險。海委會主委管碧玲今表示，海委會、海巡署已完成清查，內部沒人使用。她強調，中國利用高科技作為控制

極端氣候擾亂糧食種養與供應 台灣農業準備好了嗎？

極端氣候帶來的異常天氣，冷熱溫差過大，寒流、乾旱、豪大雨、颱風及病蟲害，給國內諸多農漁產品，包括稻作、芒果、大蒜、蜜棗、芭樂、荔枝、龍眼、鳳梨釋迦、紅龍果、青梅、葉菜類、文蛤、牡蠣、午仔魚等生產帶來重

綠營議員問為何不能藍綠合？張善政：你們綠的不跟我們合啊！

桃園市議會定期會進行市政總質詢，民進黨議員李光達質疑市長張善政「守成有餘、開創不足」，引張不悅回擊「營養午餐免費夠不夠創新」等語，後來李問政黨合作話題，張表示除了藍白合，也可以藍綠合，「只是你們綠的不

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。