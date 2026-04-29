影／季麟連呼籲軍購唯一支持傅總召版本 若韓國瑜賣黨建請開除黨籍
立法院日前第三度朝野協商軍購案時，國民黨立委徐巧芯提出8千億元版本，未獲國民黨團總召傅崐萁支持。國民黨副主席季麟連今天在中常會上公開呼籲常委們唯一支持傅總召的版本，表示若立法院長韓國瑜賣黨求榮的話，黃復興黨部必然挺身而出，建議開除韓院長的黨籍。
季麟連表示，他出身黃復興黨部，一直以來都有參與國軍軍購，這次民進黨的軍購案實在非常糟糕，是這五十年來最荒謬的軍購，我們都是黃埔子弟，打死我我都不相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事，如果有的話，黃復興一定挺身而出，大義滅親，建請開除國瑜兄的黨籍，徐巧芯是大家最喜歡，最期盼的未來領袖，這次在選舉上黃復興都全力相挺，希望她千萬三思，不要做出親痛仇快的事，個人建請全體中常委、全體立委、全黨黨員一致支持傅總召的版本。
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