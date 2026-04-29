【即時短評】人民要答案 兩岸政府卻忙著抓戰犯

四月中旬，一則消息震撼民眾：依據台美對等貿易協定（ART），准許美國進口加工用馬鈴薯在邊境發現發芽時，仍可以在符合安全防護措施情況下運往加工廠。在民怨沸騰後，一方面，執政黨連民眾一問再問的「所以發芽馬鈴薯會不會以各種方式流入市面、被民眾吃進嘴裡」都說不清，甚至連抽查方式都一度說法矛盾；另一方面，綠營各路網紅紛紛現身表示「吃發芽馬鈴薯其實沒問題」、「警惕有心人士假消息」等，更加深民眾反感，堪稱一次現象級的政府公關災難。

無獨有偶，近日中共同樣有一次大型公關災難。昨日大陸國安部透過各路媒體大動作表示，針對近年大陸青年的躺平現象，「境外反華敵對勢力高舉躺平旗幟，正努力侵蝕中國青年的思想」。消息一出，大陸各平台網友群起留言嘲諷：來來來，大家都來躺平，把境外敵對勢力錢包掏空。

兩起事件驚人的相似，面對的都是老百姓最在意的民生問題，兩岸政府也都不約而同以「比起直面問題，更想訴諸政治」的解決方式，結果都是讓民眾更不滿。

從萊牛萊豬事件至今，每逢「開放美國食品進口」+「政府保證」，就會讓民眾再次害怕是否食品安全又被放在談判桌上？4月20日民進黨發布聲明表示「有人故意拿台美貿易協定裡的加工用馬鈴薯來作文章，製造恐慌」，將民眾在意的民生問題，再一次以「抓戰犯」的老掉牙方式應對——出事了或是國民黨的鍋、或是中共的錯。

至於大陸政府部門的「境外勢力煽動躺平」，三月大陸國家統計局數據顯示，全國城鎮（不包含在校生）的16至24歲勞動力失業率為近17%，青年失業率問題仍在，遑論社交媒體上一片對於年齡歧視、企業不落實雙休、內卷的抱怨。無論「境外勢力」是否煽動，面對已經如此顯眼的民生經濟問題，同樣走上了抓戰犯的老路，大陸網路對此甚至早有流行語：「別問，問就是境外勢力」。

民進黨與共產黨都習慣把民眾不滿「翻譯」成不同語言，綠營這廂叫認知戰；對岸那廂稱境外敵對勢力。但問題核心始終未變——民眾要能解決問題的答案，兩岸政府卻忙著「抓戰犯」。