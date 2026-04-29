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陳智菡要藍營監控輿情 鍾小平轟：她是國民黨太皇太后？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨台北市議員鍾小平。本報資料照片
國民黨台北市議員鍾小平。本報資料照片

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，又被爆北市長任內忠孝橋引道拆除工程案涉弊，藍營北市議員鍾小平今說，廉政署在查了。民眾黨立法院黨團主任陳智菡點名醜化民眾黨，還盼藍營高層有在監控輿情，鍾轟，什麼時候陳智菡變成國民黨的太皇太后？指揮國民黨主席鄭麗文？

鍾小平今天上午為魚果市場工程損鄰案受損住戶討公道。至於忠孝橋引道爭議，鍾直言，「廉政署在查了」，當初第一個被傳去的是小包商，小包商先跟自己陳情，「已經在辦這個案子了。」

鍾小平指出，北門古蹟很珍貴，所以工程費很貴，追加1、2億元，他覺得沒問題，但用炸藥炸會傷北門，沒有用好的工法而領多的錢，「這就是個弊案」，看來北檢全力偵辦魚果市場案後，就是忠孝橋引道案了。

媒體追問是否會繼續揭露？鍾小平坦言，自己在藍白很艱困，「藍軍很多人要支持貪汙的柯文哲」，認為柯文哲就是民眾黨唯一代表，但自己不一樣，第一他是市議員，不管藍綠白，如果有藍的弊案他也追。他留著老兵的血，走著經國的路，「這些少數沒有良心的國民黨，蔣經國叫你們支持貪汙嗎？你們背叛蔣經國了。」

鍾小平說，他走蔣經國的路，正大光明打擊官商勾結、糾舉貪汙，他哪裡錯？「黨內給我那麼大的壓力，聯合白來搞我。」這世道是不是陰陽顛倒，怎麼會這樣？讓他這樣好的議員活下去好不好，他為老百姓伸張正義，打擊貪汙哪裡錯？也強調會挺下去，他相信天道總有開眼的一天。

不過，陳智菡昨在臉書發文，點名藍議員游淑慧、鍾小平等人不斷攻擊醜化民眾黨，希望國民黨高層有在監看輿情。鍾小平批，「什麼時候陳智菡變成國民黨的太皇太后？監看輿情，她指揮誰監看？她指揮鄭麗文還是指揮文傳會主委？她是誰啊？她瘋了嗎？監看我們？」

鍾小平說，每個政黨合作是獨立個體，「妳白的一個小小的立院主任，可以要求我們黨監看輿情？腦袋清楚一點好不好陳智菡。」

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