海委會、海巡署清查「嘸人用高德地圖」 管碧玲：已全面禁用

中國大陸導航APP「高德地圖」近日引起資安爭議，數發部日前表示，政府機關禁止使用，5月將公布資安評測風險。海委會主委管碧玲今表示，海委會、海巡署已完成清查，內部沒人使用。她強調，中國利用高科技作為控制人民與社會的工具，要高度警覺去堤防，海委會與海巡署已全面禁止使用。

管碧玲今率所屬單位赴立法院內政委員會進行業務報告概況及審查總預算案。民進黨立委王美惠質詢時，關切海委會內是否有人使用高德地圖，她說，高德地圖APP聲稱可以看到紅綠燈有幾秒鐘，或者能看到哪一條巷子是死巷，左邊還是右邊看得清楚，而海巡工作涉及國安，要努力保衛台灣的安全，是否瞭解至今對海巡署同仁在使用高德地圖APP？

管碧玲說明，海巡署已經完成清查，海委會也是，確實並沒有海巡人員在使用高德地圖APP。目前就是針對危害國家資訊安全的審查辦法，對這個APP審查，但不用等到這個審查結果出來，海委會與海巡署就全面禁止使用該APP。

管碧玲還說，因為中國利用高科技作為控制老百姓與社會的工具，這件事做得非常徹底，使用高科技來進行管制，手段非常多，也把這樣的思維放到很多的產品裡面，所以我方應該要用很高度的警覺提防，有疑慮的產品不要去使用，因為不知道這裡面，會控制到我方到什麼程度，不要去冒這個風險。

管碧玲表示，尤其是國安相關單位，資安等防範更應該做的更完整，且海巡署長張忠龍也很關切此議題，因此馬上就完成相關清查工作。