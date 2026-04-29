綠營議員問為何不能藍綠合？張善政：你們綠的不跟我們合啊！

桃園市議會定期會進行市政總質詢，民進黨議員李光達質疑市長張善政「守成有餘、開創不足」，引張不悅回擊「營養午餐免費夠不夠創新」等語，後來李問政黨合作話題，張表示除了藍白合，也可以藍綠合，「只是你們綠的不跟我們合」。

李光達質詢指出，桃園許多建設都是前市長鄭文燦時期設計規劃，張善政只是執行坐享成果，任內將三節敬老金從2000元恢復到2500元也讓市庫負擔增加，顯示「守成有餘、開創不足」。

張善政未等李光達說完，插話回擊「營養午餐免費夠不夠創新」、「代理教師全聘期夠不夠創新」等語，並強調第二行政園區與市立醫院在前市府時期討論許久，他上任後也拍板定案。張強調每個人對桃園建設及市政推動看法不同，但不等同沒有建樹。

李光達話鋒一轉，提及政黨政治話題，稱張善政幫民眾黨輔選，質疑為什麼只有藍白合、不能藍綠合。

張善政強調，藍白合是未來方向，當然也可以藍綠合，「只是你們綠的不跟我們合啊」，現場瞬間響起一片笑聲。