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藍委臨時取消出訪行程致損失慘重？外交部：依規定辦理

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部。本報系資料照
外交部。本報系資料照

立法院外交及國防委員會原定今天出訪友邦帛琉外交部安排晉見帛琉總統惠恕仁國民黨立委黃仁與黃建賓等人以接獲黨團甲級動員令為由，取消出訪；據TVBS新聞網報導，已經訂好的飯店、機票，每人約20萬，加上外交前置作業等，「外交部損失慘重」。對此，外交部表示，配合外委會議程調整辦理，至於經費與行程細節，均依相關規定處理。

外交部表示，尊重立法院外交及國防委員會的議程安排，並樂見朝野委員透過實地考察，深入了解我國與友邦合作成果及榮邦計畫與外交工作推動情形。相關參訪交流對深化雙邊關係及強化國會外交均具正面意義。

外交部指出，有關原規畫赴帛琉的考察行程，外交部均依立法院外委會需求提供行政協助與聯繫安排，對於外委會議程的調整亦配合辦理，至媒體關切經費與行程細節，均依相關規定處理。

立法院 國民黨 外交部 帛琉 惠恕仁

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