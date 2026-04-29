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藍委臨時取消出訪行程致損失慘重？外交部：依規定辦理
立法院外交及國防委員會原定今天出訪友邦帛琉，外交部安排晉見帛琉總統惠恕仁，國民黨立委黃仁與黃建賓等人以接獲黨團甲級動員令為由，取消出訪；據TVBS新聞網報導，已經訂好的飯店、機票，每人約20萬，加上外交前置作業等，「外交部損失慘重」。對此，外交部表示，配合外委會議程調整辦理，至於經費與行程細節，均依相關規定處理。
外交部表示，尊重立法院外交及國防委員會的議程安排，並樂見朝野委員透過實地考察，深入了解我國與友邦合作成果及榮邦計畫與外交工作推動情形。相關參訪交流對深化雙邊關係及強化國會外交均具正面意義。
外交部指出，有關原規畫赴帛琉的考察行程，外交部均依立法院外委會需求提供行政協助與聯繫安排，對於外委會議程的調整亦配合辦理，至媒體關切經費與行程細節，均依相關規定處理。
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